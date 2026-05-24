Milák KristófCseh LászlóZombori Gáborúszás

Milák Kristóf megdöntötte a csúcsot Monacóban, Cseh László rekordja nem volt veszélyben

A szombati, 100 méteres gyorsúszásban aratott sikere után Milák Kristóf vasárnap a 100 pillangó döntőjét is megnyerte a Mare Nostrum sorozat idei első állomásán, Monacóban. Milák új versenysorozatcsúcsot úszott (50,66), az Európa-rekorder Maxime Grousset harmadikként ért célba. Milák duplája mellett szombaton Márton Richárd (200 pillangó), vasárnap Zombori Gábor (400 vegyes) nyert döntőt a monacói úszóversenyen, utóbbi számban Cseh László Mare Nostrum-csúcsa nem forgott veszélyben.

Magyar Nemzet
2026. 05. 24. 18:40
Milák Kristóf a 100 gyors után a 100 pillangó döntőjét is megnyerte Monacóban, a Mare Nostrum úszóverseny-sorozat rekordját is megdöntötte
Milák Kristóf a 100 gyors után a 100 pillangó döntőjét is megnyerte Monacóban, a Mare Nostrum úszóverseny-sorozat rekordját is megdöntötte
Szombaton is volt másik magyar győzelem Miláké mellett, akkor 200 pillangón klubtársa, Márton Richárd végzett az első helyen.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
