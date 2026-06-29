labdarúgásJosé Luis Chilavertlabdarúgó-vb 2026paraguayi válogatott

Elborult a kapuslegenda agya, sértő vádaskodások a németek vb-mérkőzése előtt

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Paraguay labdarúgó-válogatottja bravúrra készül a világbajnokságon, de a Németország elleni mérkőzés előtt nem minden alakul zökkenőmentesen. Gustavo Alfaro szövetségi kapitány és a helyi futball-legendának számító José Luis Chilavert olyan szócsatába keveredett, amelyben egyre inkább elszabadulnak az indulatok.

Magyar Nemzet
2026. 06. 29. 7:55
Gustavo Alfaro az egyenes kieséses szakaszba vezette Paraguayt Fotó: Getty Images via AFP/Dean Mouhtaropoulos
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Az egykori kapus a közösségi oldalán folytatta a vitát: – Alfaro, inkább Németországgal foglalkozz. A világbajnokság a legmagasabb szintű futballról szól, nem pedig a korrupt CONMEBOL-ról, ahol jelenleg éppen te bölcselkedsz. 

Ne hazudj tovább a paraguayi népnek!

– írta részletes magyarázat nélkül Chilavert.

A dél-amerikai ország válogatottjánál tehát nehéz csak a nyolcaddöntős szereplés kiharcolására koncentrálni, márpedig Németország ellen ez kellene, hogy legyen a cél Foxborough-ban, magyar idő szerint hétfőn 22.30-tól.

 

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