Elborult a kapuslegenda agya, sértő vádaskodások a németek vb-mérkőzése előtt

Az egykori kapus a közösségi oldalán folytatta a vitát: – Alfaro, inkább Németországgal foglalkozz. A világbajnokság a legmagasabb szintű futballról szól, nem pedig a korrupt CONMEBOL-ról, ahol jelenleg éppen te bölcselkedsz.

Ne hazudj tovább a paraguayi népnek!

– írta részletes magyarázat nélkül Chilavert.

A dél-amerikai ország válogatottjánál tehát nehéz csak a nyolcaddöntős szereplés kiharcolására koncentrálni, márpedig Németország ellen ez kellene, hogy legyen a cél Foxborough-ban, magyar idő szerint hétfőn 22.30-tól.