Portugál elégedettség és boldogság, Cristiano Ronaldo nem akart a társaival maradni

A portugál sajtóorgánumok mellett az összecsapás legjobbjának választott Joao Neves nem tragédiaként fogta fel a pontvesztést: – Ez volt az első világbajnoki mérkőzésem, és boldog vagyok a teljesítményemmel. De, ahogy mindig mondom, a csapat számít, és vannak dolgok, amiken javítanunk kell. Amire igazán szükségünk van, az a győzelem. A keret egységes és eltökélt a fejlődés iránt – mondta a PSG 21 éves középpályása. Csapattársa, Joao Cancelo már inkább vereséggel felérő döntetlenről beszélt, és az átütő erő hiányát és a kapkodást emlegette fő problémaként.

A Kongói DK bravúrja

A Kongói Demokratikus Köztársaság válogatottjának francia szövetségi kapitánya, Sébastien Desabre büszke volt játékosaira, amiért a korán bekapott gól után nem tört meg csapata, és a szerzett találat mellett is tudott helyzeteket kidolgozni. Elmondása szerint a győzelem az egész országé, és ezt hangsúlyozta az egyenlítő gólt szerző Yoane Wissa is, aki szerint a csapat bátorsága és kitartása bizonyult kifizetődőnek.

A két csapat még Üzbegisztán és Kolumbia ellen lép majd pályára a labdarúgó-világbajnokság K csoportjában.