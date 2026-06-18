portugál fociválogatottKongói DKlabdarúgó-vb 2026Roberto MartínezCristiano RonaldoKongói Demokratikus Köztársaság

Portugál elégedettség és boldogság, Cristiano Ronaldo nem akart a társaival maradni

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Spanyolország után a labdarúgó-világbajnokság másik ibériai csapata sem tudott győzelemmel rajtolni. Portugália 1-1-es döntetlent játszott a Kongói DK ellen, amely első gólját és pontját szerezte a vb-k történetében. Bár Roberto Martínez együttese nagy mezőnyfölényben játszott, az afrikai együttes a statisztikák alapján közelebb állt a sikerhez. Cristiano Ronaldo tovább nyújtotta rossz sorozatát.

Magyar Nemzet
2026. 06. 18. 4:55
Roberto Martínez a portugál pontvesztés ellenére nem volt csalódott, sőt a hozzáállással elégedett volt Fotó: Getty Images via AFP/Molly Darlington
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A portugál sajtóorgánumok mellett az összecsapás legjobbjának választott Joao Neves nem tragédiaként fogta fel a pontvesztést: – Ez volt az első világbajnoki mérkőzésem, és boldog vagyok a teljesítményemmel. De, ahogy mindig mondom, a csapat számít, és vannak dolgok, amiken javítanunk kell. Amire igazán szükségünk van, az a győzelem. A keret egységes és eltökélt a fejlődés iránt – mondta a PSG 21 éves középpályása. Csapattársa, Joao Cancelo már inkább vereséggel felérő döntetlenről beszélt, és az átütő erő hiányát és a kapkodást emlegette fő problémaként.

A Kongói DK bravúrja

A Kongói Demokratikus Köztársaság válogatottjának francia szövetségi kapitánya, Sébastien Desabre büszke volt játékosaira, amiért a korán bekapott gól után nem tört meg csapata, és a szerzett találat mellett is tudott helyzeteket kidolgozni. Elmondása szerint a győzelem az egész országé, és ezt hangsúlyozta az egyenlítő gólt szerző Yoane Wissa is, aki szerint a csapat bátorsága és kitartása bizonyult kifizetődőnek.

A két csapat még Üzbegisztán és Kolumbia ellen lép majd pályára a labdarúgó-világbajnokság K csoportjában.

 

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