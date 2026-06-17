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Kane Modric és a VAR segítségével döntött vb-rekordot, ezután jött a megannyi fordulat

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Bár előzetesen lehetett tőle tartani, egyáltalán nem fulladt unalomba és gólínségbe az európai csoportrangadó a labdarúgó-világbajnokságon. Anglia fordulatos mérkőzésen 4-2-re győzött Horvátország ellen. A háromoroszlánosok első két gólját Harry Kane szerezte az első félidőben, de azokra még volt válaszuk a horvátoknak. Jude Bellingham 47. perces, majd Marcus Rashford hajrábeli találatára már nem.

Magyar Nemzet
2026. 06. 17. 23:59
Luka Modric (balra) helyett Harry Kane szállította a gólokat Fotó: Getty Images via AFP/Richard Pelham
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Bár a találkozó háromnegyedéhez érve csökkent Anglia támadásainak intenzitása, továbbra is főleg a horvát térfélen zajlott a játék. A 76. perctől kezdve azért Jordan Pickford kapusnak is olykor labdához kellett érnie, ám az angol győzelem nem forgott komoly veszélyben. Pláne, miután a 85. percben, egy kontratámadás végén a csereként beállt Marcus Rashford beállította a 4-2-es végeredményt.

Az L jelű csoport nyitókörének másik mérkőzésén Panama és Ghána magyar idő szerint csütörtökön 1 órától csap össze egymással.

 

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