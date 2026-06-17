Kane Modric és a VAR segítségével döntött vb-rekordot, ezután jött a megannyi fordulat

Bár a találkozó háromnegyedéhez érve csökkent Anglia támadásainak intenzitása, továbbra is főleg a horvát térfélen zajlott a játék. A 76. perctől kezdve azért Jordan Pickford kapusnak is olykor labdához kellett érnie, ám az angol győzelem nem forgott komoly veszélyben. Pláne, miután a 85. percben, egy kontratámadás végén a csereként beállt Marcus Rashford beállította a 4-2-es végeredményt.

Az L jelű csoport nyitókörének másik mérkőzésén Panama és Ghána magyar idő szerint csütörtökön 1 órától csap össze egymással.