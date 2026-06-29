A 110. percben is volt gól a Fradi meccsén, Borbély Lisztest is be-, majd lecserélte
A Ferencváros labdarúgócsapata lejátszotta első felkészülési mérkőzését az ausztriai edzőtáborban. Borbély Balázs együttese az azeri bajnok ellen lépett pályára, 1-1 lett a végeredmény. Az FTC Sabah elleni találkozója után a zöld-fehérek pályaedzője, Leandro de Almeida összességében elégedett volt.
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