Güler megtörte a török átkot, állva haltak meg – íme a vb várható párharcai a 32 között

A Football Meets Data számításai szerint jelenleg így alakulhatnak a legjobb 32 között a párharcok:
Világbajnokság, D-csoport, 3. forduló:
Törökország–Egyesült Államok 3-2, gólszerzők: Güler (10.), Yilmaz (31.), Ayhan (90+8.), illetve Trusty (3.), Berhalter (49.)
Paraguay–Ausztrália 0-0
Végeredmény:
1. Egyesült Államok 6 pont
2. Ausztrália 4 (2-2)
3. Paraguay 4 (2-4)
4. Törökország 3
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