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Güler megtörte a török átkot, állva haltak meg – íme a vb várható párharcai a 32 között

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Törökország biztos kiesőként megvédte a becsületét az utolsó meccsén az idei labdarúgó-világbajnokságon. Arda Güler gólja törte meg az addigi átkot, és végül 3-2-es győzelmet arattak a házigazda Egyesült Államok ellen. A D-csoport másik meccsén a 0-0 Ausztrália mellett Paraguaynak is továbbjutást érhet. Már kirajzolódnak az egyenes kieséses szakasz első fordulójának valószínű párosításai a legjobb 32 között a vb-n.

Szalay Attila
2026. 06. 26. 8:25
Arda Güler gólt lőtt, a törökök állva haltak meg a vb-n Fotó: TAYFUN COSKUN Forrás: ANADOLU
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A Football Meets Data számításai szerint jelenleg így alakulhatnak a legjobb 32 között a párharcok:

Világbajnokság, D-csoport, 3. forduló:
Törökország–Egyesült Államok 3-2, gólszerzők: Güler (10.), Yilmaz (31.), Ayhan (90+8.), illetve Trusty (3.), Berhalter (49.)
Paraguay–Ausztrália 0-0

Végeredmény: 
1. Egyesült Államok 6 pont
2. Ausztrália 4 (2-2)
3. Paraguay 4 (2-4)
4. Törökország 3

 

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