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„Haalandot akarjuk” – üzent a szurkolóknak a norvég kapitány, kollégája provokációról beszélt

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A papíron két legrangosabb pénteki labdarúgó-vb-meccs egyike sem a várt csatát hozta. Staale Solbakken a norvég B csapatot küldte ki Franciaország ellen, a szurkolók csalódására Erling Haaland sem játszott. A norvégok borújára még jöhet derű és Haaland-gól, Uruguay csalódása viszont végleges, búcsúzóul a dél-amerikaiakat még ki is osztott a spanyol szövetségi kapitány, Luis de la Fuente.

Magyar Nemzet
2026. 06. 27. 13:11
Erling Haaland és Kylian Mbappé pacsizott a mérkőzés előtt, de csak utóbbi játszott, előbbi pihent a norvég és a francia válogatott labdarúgó-vb-meccsén Fotó: Brazil Photo Press via AFP/William Volcov
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– Nem ültünk fel a provokációnak – dicsérte csapatát De la Fuente, aki ezzel egyúttal kiosztott még egy pofont a tornán lebőgő uruguayi válogatottnak. Úgy látszik, mégsem teljesen igaz, hogy Uruguay nem hagyott nyomot a világbajnokságon...

Haaland pihent, Solbakken könnyű döntésről beszélt

Spanyolországnak szüksége volt a csoportelsőségre, hogy elkerülje Argentínát a tizenhatoddöntőben, Norvégiát viszont nem érdekelte, hogy első vagy második helyen lép-e tovább, Staale Solbakken a cseresort küldte fel Franciaország ellen, 4-1-es vereség lett a vége.

„Haalandot akarjuk” – zengték a lelátóról a norvég drukkerek, de hiába, a sztártámadó csereként sem lépett pályára. Solbakken a mérkőzés után válaszolt a szurkolói üzenetre.

Egyértelmű döntés volt. Egyedül a szurkolók miatt vetődhetett fel, hogy Erling Haaland vagy Martin Ödegaard játsszon, de ők is csapatjátékosok. A drukkerek persze látni akarják őket, de remélhetőleg szerzünk még nekik néhány kellemes estét a következő hetekben. Nem egy naiv csapat vagyunk, amelyik szórakozni jött ide. Olyan sokáig akarunk maradni, amíg csak lehet

tette egyértelművé a norvég szövetségi kapitány, hogy nagy céljai vannak a világbajnokságon.

Norvégia a tizenhat közé jutásért Elefántcsontpart ellen játszik, továbbjutás esetén a nyolcaddöntőben Brazília vagy Japán lesz Haalandék ellenfele.

 

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