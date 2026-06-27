„Haalandot akarjuk” – üzent a szurkolóknak a norvég kapitány, kollégája provokációról beszélt

– Nem ültünk fel a provokációnak – dicsérte csapatát De la Fuente, aki ezzel egyúttal kiosztott még egy pofont a tornán lebőgő uruguayi válogatottnak. Úgy látszik, mégsem teljesen igaz, hogy Uruguay nem hagyott nyomot a világbajnokságon...

Haaland pihent, Solbakken könnyű döntésről beszélt

Spanyolországnak szüksége volt a csoportelsőségre, hogy elkerülje Argentínát a tizenhatoddöntőben, Norvégiát viszont nem érdekelte, hogy első vagy második helyen lép-e tovább, Staale Solbakken a cseresort küldte fel Franciaország ellen, 4-1-es vereség lett a vége.

„Haalandot akarjuk” – zengték a lelátóról a norvég drukkerek, de hiába, a sztártámadó csereként sem lépett pályára. Solbakken a mérkőzés után válaszolt a szurkolói üzenetre.

Egyértelmű döntés volt. Egyedül a szurkolók miatt vetődhetett fel, hogy Erling Haaland vagy Martin Ödegaard játsszon, de ők is csapatjátékosok. A drukkerek persze látni akarják őket, de remélhetőleg szerzünk még nekik néhány kellemes estét a következő hetekben. Nem egy naiv csapat vagyunk, amelyik szórakozni jött ide. Olyan sokáig akarunk maradni, amíg csak lehet

– tette egyértelművé a norvég szövetségi kapitány, hogy nagy céljai vannak a világbajnokságon.