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Hamilton Verstappennek, ő Russellnek szúrt oda, a Mercedesnél a szamár is szóba került

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A Forma–1-es Osztrák Nagydíjon a Mercedes ismét kettős dobogónak örülhetett. George Russell és Andrea Kimi Antonelli között az idei legjobb helyezését elérő Max Verstappen (Red Bull) zárt, aki a futam után visszaemlékezett a Lewis Hamilton (Ferrari) elleni csatájára is. A hétszeres világbajnok is így tett.

Magyar Nemzet
2026. 06. 29. 9:06
Verstappen (balra) és Hamilton a futam után gratuláltak egymásnak, de utóbbi a nyilatkozatában oda is szúrt riválisának Fotó: NurPhoto via AFP/Joan Valls
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Russell időmérős tettére utalt a holland

A holland pilóta Hamilton helyett Russellnek szúrt oda, méghozzá a futam alatt. A brit rivális az időmérőn azok után futotta meg a leggyorsabb kört, hogy ő falnak ütközött, emiatt vizsgálták is az esetet, hogy sárga zászlós fázis alatt eléggé lelassított-e a Mercedes versenyzője. Russell végül megtarthatta a pole-pozíciót, mert a dupla sárga zászlós jelzés csak a szektor elhagyása után lépett érvénybe. Erre utalt Verstappen a verseny közben, amikor Carlos Sainz (Williams) autója megállt a pálya szélén.

– Sárga zászló a 10-es kanyarban, dupla sárga a célvonalnál – közölte vele Gianpiero Lambiase versenymérnök, mire a négyszeres világbajnok így válaszolt:

Ez azt jelenti, hogy teljes gázzal elmehetek mellette, ugye? Csak viccelek!

ugratta Lambiasét, és közvetve Russellt.

A Mercedes brit versenyzője Verstappen poénjáról nem értesült, így is jókedve volt a leintés után: – Nehéz hónapok voltak, pár nehéz versennyel, amelyeken úgy éreztem, minden ellenem fordult, vagy épp nem ment olyan jól. Van egy hihetetlenül jó csapattársam, aki hétről hétre igazán lenyűgöző teljesítményt nyújt. Kanadába és Barcelonába is mélypontból érkeztem, és komoly pszichés képességre volt szükség ahhoz, hogy visszatérjek és jól teljesítsek – mondta a teljesítményére büszke Russell.

Antonelli kihozta a maximumot

A brit által megdicsért csapattárs, a spielbergi szabadedzéseken még fölényben lévő Antonelli elismerte, hogy a verseny eleje a fékproblémáinak is köszönhetően rosszul sikerült: – Ez a hétvége jó tanulság volt számomra, mert nagyon erősen kezdtem, ám utána kicsit elvesztettem a ritmust. Talán kicsit elbíztam magam. De még így is kihoztam belőle a legtöbbet ma, mert mindennel együtt szerintem a harmadik hely volt a maximum – nyilatkozta a 19 éves olasz pilóta, akit főnöke, Toto Wolff is megdicsért a túlbuzgósága ellenére. Az osztrák szakember szerint Antonelli a bizonyíték arra, hogy „egy szamarat nem tehetsz gyorsabbá, ám egy versenylovat le tudsz nyugtatni".

Az idény a soron következő hétvégén a sprintfutamos Brit Nagydíjjal folytatódik, a silverstone-i a 22 állomásból álló idény kilencedik versenyhétvégéje lesz.

 

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