Verstappen megelégelte, Tibetbe zarándokolna a balesete után

Az Osztrák Nagydíj rajtsorrendje
- George Russell (brit, Mercedes)
- Charles Leclerc (monacói, Ferrari)
- Lewis Hamilton (brit, Ferrari)
- Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)
- Max Verstappen (holland, Red Bull)
- Lando Norris (brit, McLaren)
- Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)
- Isack Hadjar (francia, Red Bull)
- Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls)
- Arvid Lindblad (brit, Racing Bulls)
- Pierre Gasly (francia, Alpine)
- Gabriel Bortoleto (brazil, Audi)
- Oliver Bearman (brit, Haas)
- Nico Hülkenberg (német, Audi)
- Esteban Ocon (francia, Haas)
- Franco Colapinto (argentin, Alpine)
- Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams)
- Alexander Albon (thaiföldi, Williams)
- Sergio Pérez (mexikói, Cadillac)
- Valtteri Bottas (finn, Cadillac)
- Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)
- Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)
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