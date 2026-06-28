Verstappen megelégelte, Tibetbe zarándokolna a balesete után

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A Forma–1-es Osztrák Nagydíj vasárnapi futamát a Red Bull négyszeres világbajnoka az ötödik helyen kezdheti meg. Max Verstappen azért sem lehet elégedett, mert az időmérő harmadik szakaszában összetörte az autóját.

Magyar Nemzet
2026. 06. 28. 8:57
Max Verstappen ötödikként rajtolhat Spielbergben Fotó: NurPhoto via AFP/Alessio Morgese
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Az Osztrák Nagydíj rajtsorrendje

  1. George Russell (brit, Mercedes)
  2. Charles Leclerc (monacói, Ferrari)
  3. Lewis Hamilton (brit, Ferrari)
  4. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)
  5. Max Verstappen (holland, Red Bull)
  6. Lando Norris (brit, McLaren)
  7. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)
  8. Isack Hadjar (francia, Red Bull)
  9. Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls)
  10. Arvid Lindblad (brit, Racing Bulls)
  11. Pierre Gasly (francia, Alpine)
  12. Gabriel Bortoleto (brazil, Audi)
  13. Oliver Bearman (brit, Haas)
  14. Nico Hülkenberg (német, Audi)
  15. Esteban Ocon (francia, Haas)
  16. Franco Colapinto (argentin, Alpine)
  17. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams)
  18. Alexander Albon (thaiföldi, Williams)
  19. Sergio Pérez (mexikói, Cadillac)
  20. Valtteri Bottas (finn, Cadillac)
  21. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)
  22. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)

 

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