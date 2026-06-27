Az 1988-as harmadik magyar verseny szinte szóra sem érdemes. A brazil Ayrton Senna gyakorlatilag rajt-cél győzelmet aratott. Egy évvel később, az 1989-es negyedik alkalommal megrendezett magyarországi versenyen az jelentette a (nem túl nagy) szenzációt, hogy Nigel Mansell a 12. helyről rajtolva nyerte meg a futamot. Az 1989-es verseny 53. és 58. körében esett meg amúgy a Hungaroring addigi történetének két legszenzációsabb előzése: az 53. körben Mansell és Senna egymás után vágott az olasz Patrese elé, majd öt körrel később Mansell Sennát is meg tudta előzni és ez a manőver jelentette a brit pilóta végső győzelmét.
Mansell elveszett csavarja volt a dráma
Negyven évvel ezelőtt, 1986. augusztus 10-én rendezték meg az első Forma–1-es Magyar Nagydíjat. A világ egyik legnépszerűbb autóversenye azóta is minden évben eljön Magyarországra, az idei lesz a 41. verseny a Hungaroringen. Ebből az alkalomból a Magyar Nemzeten négy részes visszaemlékező sorozatot indítunk, amelyben felidézzük a mögöttünk lévő négy évtized mogyoródi versenyeinek izgalmas pillanatait. Az első részben az 1986–1995 közötti tíz futamot tekintettük át.
1990-ben, az ötödik alkalommal megrendezett versenyen több váratlan dolog történt. Az első amúgy sokkal inkább örömteli, mintsem váratlan volt: a futam előtt jelentették be, hogy 1991-től újabb öt éven át lesz Magyar Nagydíj. Hiába prüszköltek tehát a szakújságírók és a versenyzők a lassú magyar pálya miatt, a jogtulajdonos Bernie Ecclestone nem hallgatott rájuk.
Ekkoriban a francia Alain Prost és Ayrton Senna nem evett már egymás tenyeréből, ezért hördült fel mindenki, amikor Prost a verseny közepén erőszakosan vágott Senna elé.
A dolog vége az lett, hogy Senna túlélte az ütközést, Prost rosszabbul jött ki a buliból. Ám a versenyt nem a brazil, hanem a belga Boutsen nyerte meg. Senna egy évvel később, 1991-ben vigasztalódhatott. Azt az 1991-es Magyar Nagydíjat minden idők legunalmasabb Forma-1-es versenyei között emlegetik.
1992: Itt lett összetett világbajnok Nigel Mansell
1992-ben viszont Mogyoród a világ érdeklődésének középpontjába került. Ideje is volt, hogy végre nálunk is történjen valami. Mi kellett ehhez? Az, hogy Nigel Mansell abban az évben az első tíz futamból nyolcat megnyerjen. A magyar verseny volt abban az évben a 11. viadal, Mansell pedig úgy érkezett Magyarországra, hogy az eredmények számára kedvező alakulása esetén összetett világbajnok lehet. Minden a brit kezére játszott. Mansell tudta, hogy egy esetleges második helyezés is elég lehet neki a hőn áhított összetett aranyéremhez és ezt a második helyet hozta is. Ugyan a versenyt Ayrton Senna nyerte meg, de ez akkor és ott senkit sem izgatott. A boldogságban fürdő Nigel Mansell soha nem felejti el az 1992-es Magyar Nagydíjat.
Az, hogy a magyarországi versenyek nélkülözték a nagy izgalmakat, egy idő után a nézőszámon is érződött. Az 1993-as versenyre már „csak” 60 ezren mentek ki, hol voltunk már az első nagydíj 220 ezres tömegétől? Pedig akik ebben az évben elmentek Mogyoródra, valódi drámának lehettek tanúi.
A legjobb edzésidővel az első rajtkockát megszerző Alain Prost kocsija a felvezető kör indításának pillanatában leállt, s mire a francia el tudott indulni, a másik 25 kocsi elment mellette.
A szabályok nem engedték meg, hogy Prost a felvezető körben előzést hajtson végre, ezért így lett az elsőből utolsó: Prost a 26. helyről rajtolt el. Mondhatnánk, hogy innen szép nyerni, de ez lehetetlennek bizonyult. A pórul járt versenyző összesen 9 percet töltött a boxban, s végül 12. lett. Azaz utolsó, mert ezen a kaotikus versenyen összesen 12 autó ért célba. A magyar F–1-es versenyek történetében először nyert a brit Damon Hill. Aki 1995-ben első helyen haladt át a célvonalon. E két Hill-diadal között 1994-ben Michael Schumacher verte tönkre a teljes mezőnyt.
A fiatal német a IX. Magyar Nagydíjon szórakozva nyert. Taktikája egyszerű volt: mindig félig teli tankkal ment, emiatt kocsija sokkal könnyebb volt, mint az összes többi, csurig tankolt tohonya vetélytárs autó. Schumachert úgy nyerte meg ezt a versenyt, hogy háromszor cserélt kereket, kétszer tankolt, ezzel együtt sem tudta őt senki sem megközelíteni. Egy mondattal visszatérve még az 1995-ös magyar versenyre: Taki Inoue a Footwork nem sokra tartott versenyzője műszaki hiba miatt húzódott félre. Inoue a poroltóért rohant, ám nem vette észre maga mellett a segítségére érkező gyorsbeavatkozó autót, és kiszaladt elé. A japán pilóta szerencsére komolyabb sérülés nélkül úszta meg a történteket.
Ez volt tehát az első tíz magyar F–1-es verseny története. Összességében nagyon kevés izgalom, még kevesebb dráma és minimális, kerék a keréken versenyzés szórakoztatta azokat, akik figyelemmel követték a mogyoródi eseményeket.
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