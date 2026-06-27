Mansell elveszett csavarja volt a dráma

1990-ben, az ötödik alkalommal megrendezett versenyen több váratlan dolog történt. Az első amúgy sokkal inkább örömteli, mintsem váratlan volt: a futam előtt jelentették be, hogy 1991-től újabb öt éven át lesz Magyar Nagydíj. Hiába prüszköltek tehát a szakújságírók és a versenyzők a lassú magyar pálya miatt, a jogtulajdonos Bernie Ecclestone nem hallgatott rájuk.

Ekkoriban a francia Alain Prost és Ayrton Senna nem evett már egymás tenyeréből, ezért hördült fel mindenki, amikor Prost a verseny közepén erőszakosan vágott Senna elé.

A dolog vége az lett, hogy Senna túlélte az ütközést, Prost rosszabbul jött ki a buliból. Ám a versenyt nem a brazil, hanem a belga Boutsen nyerte meg. Senna egy évvel később, 1991-ben vigasztalódhatott. Azt az 1991-es Magyar Nagydíjat minden idők legunalmasabb Forma-1-es versenyei között emlegetik.

1992: Itt lett összetett világbajnok Nigel Mansell

1992-ben viszont Mogyoród a világ érdeklődésének középpontjába került. Ideje is volt, hogy végre nálunk is történjen valami. Mi kellett ehhez? Az, hogy Nigel Mansell abban az évben az első tíz futamból nyolcat megnyerjen. A magyar verseny volt abban az évben a 11. viadal, Mansell pedig úgy érkezett Magyarországra, hogy az eredmények számára kedvező alakulása esetén összetett világbajnok lehet. Minden a brit kezére játszott. Mansell tudta, hogy egy esetleges második helyezés is elég lehet neki a hőn áhított összetett aranyéremhez és ezt a második helyet hozta is. Ugyan a versenyt Ayrton Senna nyerte meg, de ez akkor és ott senkit sem izgatott. A boldogságban fürdő Nigel Mansell soha nem felejti el az 1992-es Magyar Nagydíjat.

Az, hogy a magyarországi versenyek nélkülözték a nagy izgalmakat, egy idő után a nézőszámon is érződött. Az 1993-as versenyre már „csak” 60 ezren mentek ki, hol voltunk már az első nagydíj 220 ezres tömegétől? Pedig akik ebben az évben elmentek Mogyoródra, valódi drámának lehettek tanúi.

A legjobb edzésidővel az első rajtkockát megszerző Alain Prost kocsija a felvezető kör indításának pillanatában leállt, s mire a francia el tudott indulni, a másik 25 kocsi elment mellette.

A szabályok nem engedték meg, hogy Prost a felvezető körben előzést hajtson végre, ezért így lett az elsőből utolsó: Prost a 26. helyről rajtolt el. Mondhatnánk, hogy innen szép nyerni, de ez lehetetlennek bizonyult. A pórul járt versenyző összesen 9 percet töltött a boxban, s végül 12. lett. Azaz utolsó, mert ezen a kaotikus versenyen összesen 12 autó ért célba. A magyar F–1-es versenyek történetében először nyert a brit Damon Hill. Aki 1995-ben első helyen haladt át a célvonalon. E két Hill-diadal között 1994-ben Michael Schumacher verte tönkre a teljes mezőnyt.