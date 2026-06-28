Az edző, akit a játékosai tanítottak meg túllépni az egocentrizmuson

– Miközben az egyik korábbi edzője, Boris Becker azt állítja, magánemberként Djokovics valójában galamblelkű, nem ismer nála barátságosabb, kedvesebb figurát. Ez önre is igaz?

– Ezt ítéljék meg mások. Annyit talán mondhatok, még sohasem ért a vád, miszerint összeférhetetlen ember lennék.

– Ön szerint tehát nem igaz, miszerint a sport, a játék az élet metaforája, ekképpen a személyiségjegyeinket visszük ki a pályára is?

– Természetesen senki sem bújhat ki a bőréből, de az élet is arról szól, tanuljunk a hibáinkból, törekedjünk arra, hogy jobb emberekké váljunk. A sport ehhez képest egy leegyszerűsített, szabályozott közeg a maga törvényszerűségeivel, ahol könnyebben modellezhető, hogyan fejlődhetünk, mi kell az előrelépésünkhöz. Pusztán annyit állítok, de szerintem ezt ma már senki sem vitatja, hogy a lélektani elemeknek nagyon fontos a szerepük. Igen, vállalom, ezt tudatosan igyekeztem elsajátítani. Nyilván részben az ottani miliőnek köszönhetően, az amerikaiak mesterei ennek, anno sokat tanultam tőlük az ott végzett tanfolyamon.

A feleségével is összebalhézott, ha ezt kívánta meg a csapata érdeke

– És a siker érdekében akár műbalhét is vállal, miként anno a feleségével, Gudmann Csillával.

– Nem úszom meg, hogy ezt újra és újra az orrom alá dörgöljék… Mindenkit megnyugtatok, a mai napig boldog házasságban élünk. Csilla nyolc éven át a játékosom volt, majd az élet úgy hozta, hogy más-más klubban dolgoztam én és játszott ő. Igen, megesett, hogy ellenfelek voltunk. Ezt a helyzetet is intelligensen tudtuk kezelni.

Arra a két órára, amíg a mérkőzés tartott, ellenérdekelt felek voltunk, amibe az is belefért, hogy a csapatom érdekében vele szemben is verbális dominanciára törekedtem.

– Az igazán emlékezetes esetek ahhoz az időszakhoz fűződnek, amikor 2012–2014 között a női válogatott szövetségi kapitánya volt. Sorolhatom?

– Nem kell, erre is gyakran emlékeztetnek. Igen, a horvátországi Rovinjban, a franciák elleni vb-selejtezőn megtörtént, hogy 2-0-s hátrányban időkérésnél azt mondtam a lányoknak, többet nem szólok hozzájuk. Ma már nem tennék így. De hadd tegyem hozzá, sikerült őket úgy felpaprikáznom, hogy megnyerték a meccset.