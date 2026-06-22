Összeesküvés a vb-n? A véres jelenet után az új-zélandiak visszafogottak maradtak

Azt pedig kifejezetten zászlajára tűzte ki a FIFA erre a vb-re, hogy a fetrengéseknek nem enged teret.

A FIFA alapvetően jó kezdeményezése most visszaütött. Korábban a játékvezető biztosan megnézte volna, mi a helyzet a földön lévő Olddal, s akkor látta volna, hogy szakadt, véres nadrágban maradt a földön, azaz nem szimulál.

Egyiptom és különösen Ibrahim, akinek éreznie kellett a taposást, biztosan nem kap fair play-díjat a jelenetért, viszont Új-Zéland naiv tapasztalatlansága is kiütközött. Az óceániai régióban a csapat lényegében nem játszik valóban éles tétmeccseket, ahol a rivális hasonló eszközökhöz nyúlna. Az új-zélandi játékosok még a félpályánál is inkább integettek az egyiptomiaknak, ahelyett, hogy valóban megpróbálták volna megállítani őket, akár szabályos, akár szabálytalan eszközökkel.

Nem ez volt az egyetlen sportszerűtlenség beárnyékolta gól a labdarúgó-vb legutóbbi játéknapján.