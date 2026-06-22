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Összeesküvés a vb-n? A véres jelenet után az új-zélandiak visszafogottak maradtak

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Új-Zéland vezetett, de végül nem az óceániai labdarúgó-válogatott, hanem Egyiptom ünnepelhette legelső világbajnoki meccsen aratott győzelmét (3-1) a G csoport második fordulójában. Mohamed Szalah kulcsfontosságú találatát véres jelenet előzte meg, de a Egyesült Arab Emírségekből érkezett játékvezető nem látott szabálytalanságot. Új-Zéland szövetségi kapitánya a bírói ténykedés mellett a saját csapatában is talált hibát a labdarúgó-vb legutóbbi találkozója után.

Koczó Dávid
2026. 06. 22. 9:28
Ben Old (Új-Zéland) a földön, Jasszer Ibrahim (Egyiptom) érzékeny helyett rátaposott, majd gyors bedobásával elindította a Szalah góljával végződő akciót Fotó: Getty Images via AFP/Emilee Chinn
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Azt pedig kifejezetten zászlajára tűzte ki a FIFA erre a vb-re, hogy a fetrengéseknek nem enged teret.

A FIFA alapvetően jó kezdeményezése most visszaütött. Korábban a játékvezető biztosan megnézte volna, mi a helyzet a földön lévő Olddal, s akkor látta volna, hogy szakadt, véres nadrágban maradt a földön, azaz nem szimulál.

Egyiptom és különösen Ibrahim, akinek éreznie kellett a taposást, biztosan nem kap fair play-díjat a jelenetért, viszont Új-Zéland naiv tapasztalatlansága is kiütközött. Az óceániai régióban a csapat lényegében nem játszik valóban éles tétmeccseket, ahol a rivális hasonló eszközökhöz nyúlna. Az új-zélandi játékosok még a félpályánál is inkább integettek az egyiptomiaknak, ahelyett, hogy valóban megpróbálták volna megállítani őket, akár szabályos, akár szabálytalan eszközökkel.

Nem ez volt az egyetlen sportszerűtlenség beárnyékolta gól a labdarúgó-vb legutóbbi játéknapján.

 

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