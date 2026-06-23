Lionel Messi nem űrlény és nem is Isten, Mbappé viszont már most fenyegeti
Egy kihagyott tizenegyes a legékesebb példája annak, hogy Lionel Messi is emberből van, s nem gép. Az argentin labdarúgó-válogatott szupersztárja élete hatodik világbajnokságán is elrontott egy büntetőt, ettől azonban még ő vezeti azt a listát, amely a világbajnokságok történetének legjobb góllövőit rangsorolja. A kérdés csak az, meddig ülhet Lionel Messi ezen a trónon?
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