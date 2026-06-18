A szoborrá dermedt férfi Amerikába utaztatását már a sportminiszter is követeli
A Kongói Demokratikus Köztársaság válogatottja megszerezte az első gólját és az első pontját is a labdarúgó-világbajnokságokon. A Kongói DK egyik legnagyobb szurkolója nem lehetett jelen Houstonban, de az országban remélik, a folytatásban már a helyszínről drukkolhat. Michel Kuka Mboladinga, azaz „Lumumba” nem először került a figyelem középpontjába.
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