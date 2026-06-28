Milák Kristóf egyéni csúcsa, álomhatárt tört át Rómában
Milák Kristóf megdöntötte az egyéni csúcsát, először jutott 23 másodperc alá 50 méteres pillangóúszásban. A római Hét Domb (Sette Colli) elnevezésű rangos úszóverseny zárónapján Milák 22,86-os ideje az ezüstéremhez volt elég, a svájci Noe Ponti (22,73) visszavágott neki a pénteki 100 méteres döntőért. Milák Kristóf mellett még több magyar úszó érmet szerzett Rómában.
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