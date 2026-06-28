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Milák Kristóf egyéni csúcsa, álomhatárt tört át Rómában

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Milák Kristóf megdöntötte az egyéni csúcsát, először jutott 23 másodperc alá 50 méteres pillangóúszásban. A római Hét Domb (Sette Colli) elnevezésű rangos úszóverseny zárónapján Milák 22,86-os ideje az ezüstéremhez volt elég, a svájci Noe Ponti (22,73) visszavágott neki a pénteki 100 méteres döntőért. Milák Kristóf mellett még több magyar úszó érmet szerzett Rómában.

Magyar Nemzet
2026. 06. 28. 19:50
Noe Ponti és Milák Kristóf volt a római verseny két leggyorsabb pillangósa, 100 méteren a magyar úszó nyert, 50-en a svájci visszavágott neki Fotó: NurPhoto via AFP/Domenico Cippitelli
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