Milák Kristófra ráijesztett a riválisa, ez lett belőle Rómában

Pénteken Milák mellett még egy úszónk, Jászó Ádám jutott döntőbe Rómában, 50 háton 24,96-os idővel a negyedik lett.
Pénteken Milák mellett még egy úszónk, Jászó Ádám jutott döntőbe Rómában, 50 háton 24,96-os idővel a negyedik lett.
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!