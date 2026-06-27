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Milák Kristófra ráijesztett a riválisa, ez lett belőle Rómában

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Milák Kristóf nyerte a 100 méteres pillangóúszást a római Hét Domb (Sette Colli) versenyen. A szám olimpiai bajnoka a második legjobb idővel jutott a döntőbe, de a fináléra Milák javított idején, fő riválisa, a svájci Noe Ponti viszont nem. Jászó Ádám úszott még döntőt pénteken Rómában a magyarok közül.

Magyar Nemzet
2026. 06. 27. 8:43
Milák Kristóf, a 100 méteres pillangóúszás olimpiai bajnoka a római Hét Domb (Sette Colli) versenyen is megnyerte a számot Fotó: Csudai Sándor
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Pénteken Milák mellett még egy úszónk, Jászó Ádám jutott döntőbe Rómában, 50 háton 24,96-os idővel a negyedik lett.

 

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