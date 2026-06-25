világrekordJapánfukusimaMiura Kazujosilabdarúgó-vb 2026legidősebb

Egy 59 éves futballistáról beszélnek az országban, amely válogatottja csoportelsőségért küzd

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Kölcsönszerződést hosszabbított klubjával a világ legidősebb profi labdarúgója. Miura Kazujosi 2027 nyaráig írt alá. Japánban úgy is nagy hír lett ebből, hogy az ország válogatottja a világbajnoki csoportgyőzelemért hajt.

Magyar Nemzet
2026. 06. 25. 18:20
Kazuyoshi Miura, Miura Kazujosi, japán, a világ legidősebb profi labdarúgója
Miura Kazujosi 59 évesen sem hagyja abba Fotó: Yomiuri via AFP/Takanobu Sawano
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Japán nemzeti együttese 1998 óta folyamatosan vb-résztvevő, négyszer pedig a nyolcaddöntőig is eljutott – alighanem idén is meglesz a továbbjutás a csoportkörből. Az ázsiaiaknak fontos lehet az első hely megszerzése, hiszen akkor Marokkóval találkoznak a legjobb 32 között, míg második pozíció esetén Brazília következik.

 

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