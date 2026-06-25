Japán nemzeti együttese 1998 óta folyamatosan vb-résztvevő, négyszer pedig a nyolcaddöntőig is eljutott – alighanem idén is meglesz a továbbjutás a csoportkörből. Az ázsiaiaknak fontos lehet az első hely megszerzése, hiszen akkor Marokkóval találkoznak a legjobb 32 között, míg második pozíció esetén Brazília következik.
Egy 59 éves futballistáról beszélnek az országban, amely válogatottja csoportelsőségért küzd
Kölcsönszerződést hosszabbított klubjával a világ legidősebb profi labdarúgója. Miura Kazujosi 2027 nyaráig írt alá. Japánban úgy is nagy hír lett ebből, hogy az ország válogatottja a világbajnoki csoportgyőzelemért hajt.
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