Egy 59 éves futballistáról beszélnek az országban, amely válogatottja csoportelsőségért küzd

Japán nemzeti együttese 1998 óta folyamatosan vb-résztvevő, négyszer pedig a nyolcaddöntőig is eljutott – alighanem idén is meglesz a továbbjutás a csoportkörből. Az ázsiaiaknak fontos lehet az első hely megszerzése, hiszen akkor Marokkóval találkoznak a legjobb 32 között, míg második pozíció esetén Brazília következik.