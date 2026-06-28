George RussellForma-1Max VerstappenLewis Hamilton

Verstappen és Hamilton nagyot csatázott, aztán jött az összeomlás

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George Russell az első rajthelyről indulva megnyerte a Forma–1-es Osztrák Nagydíjat. Mögötte idei legjobb eredményét elérve második lett a négyszeres világbajnok Max Verstappen, aki Lewis Hamilton ellen vívott nagy csatát a futamon. A Ferrari versenytempója csalódást okozott, Hamiltont végül Verstappen mellett Kimi Antonelli és Oscar Piastri is megelőzte, Charles Leclerc még rosszabbul járt.

Magyar Nemzet
2026. 06. 28. 16:35
Az F1-es Osztrák Nagydíj időmérőjén Lewis Hamilton és a Ferrari párosa volt a gyorsabb, a a futamon viszont már Max Verstappen és a Red Bull kettőse Fotó: AFP/APA/Max Slovencik
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Russell a futamgyőzelmével visszaelőzte a vb-pontversenyben honfitársát, Hamiltont, aki csak az ötödik helyen ért célba. Antonelli előnye negyven pont a csapattársa előtt.

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