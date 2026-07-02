Amikor a futball nem számít: drámai bejelentés az Anglia–Kongói DK vb-meccs után

– Csodásan érzem magam, de ez egy őrölt meccs volt – fogalmazott Kane. – Kemény csapat a kongói, és a kapusuk óriási védéseket mutatott be. Korábban beszéltünk az emberek hősies pillanatairól, és abban maradtunk, hogy ez bárki lehet közülünk, ma nekem jutott a hős szerepe. A hét során sokat beszélgettünk arról, hogy önazonosnak kell lennünk a pályán. Természetesen még van min dolgoznunk, de ezek a meccsek arról szólnak, hogy valahogyan jussunk tovább.

Anglia a nyolcaddöntőben a társházigazda Mexikó ellen lép majd pályára.