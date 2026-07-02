Thomas TuchelAngliaharry kanelabdarúgó-vb 2026

Amikor a futball nem számít: drámai bejelentés az Anglia–Kongói DK vb-meccs után

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Anglia a vártnál sokkal nehezebben, a hajrában csak Harry Kane zsenialitásának köszönhetően fordított 2-1-re a Kongói Demokratikus Köztársaság ellen a labdarúgó-világbajnokság kieséses szakaszában. Thomas Tuchel szerint borzasztóan kezdték a meccset, maga Kane szerint is ő volt most a hős, de aztán a kongói szövetségi kapitány bejelentése mindent elhalványított: Sébastien Desabre édesapja elhunyt.

Magyar Nemzet
2026. 07. 02. 8:39
Sebastien Desabre, a Kongói DK szövetségi kapitánya nem csak a vereség miatt lehetett szomorú az Anglia elleni meccs után Fotó: ROBERTO SCHMIDT Forrás: AFP
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– Csodásan érzem magam, de ez egy őrölt meccs volt – fogalmazott Kane. – Kemény csapat a kongói, és a kapusuk óriási védéseket mutatott be. Korábban beszéltünk az emberek hősies pillanatairól, és abban maradtunk, hogy ez bárki lehet közülünk, ma nekem jutott a hős szerepe. A hét során sokat beszélgettünk arról, hogy önazonosnak kell lennünk a pályán. Természetesen még van min dolgoznunk, de ezek a meccsek arról szólnak, hogy valahogyan jussunk tovább.

Anglia a nyolcaddöntőben a társházigazda Mexikó ellen lép majd pályára.

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