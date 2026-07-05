Ferrari-öröm, de olasz dráma a Forma–1-ben: megbüntették a vb-éllovas Antonellit

Leclerc sikere és Antonelli drámája

A 39. körben Nico Hülkenberg Audija megállt a pályán, a sárga zászlós figyelmeztetés alatt pedig Verstappen és Norris azonnal a boxba hajtott kerékcserére.

A 41. körben a mezőny leggyorsabbjaként autózó Antonelli váratlanul lelassult, majd a boxban nemcsak új gumikat kapott, hanem orrkúpot is cseréltek a Mercedesén. Bár csapattársa mögé, az ötödik helyre még vissza tudott jönni, az autója továbbra sem működött megfelelően, ellenfelei sorra előzték meg, csapata pedig tanácstalanul kereste a hiba okát.

Ráadásul közben 5 másodperces időbüntetést is kapott a pályahatárok többszöri átvágása miatt. Antonelli az utolsó pontszerző helyért küzdött, de minden reménye elszállt, amikor a 48. körben Verstappen a kavicságyban kötött ki, emiatt pályára hajtott a biztonsági autó. Az élmezőnyből a két Ferrari kereket cserélt, Russell viszont kint maradt, így Hamilton elé kerülve feljött a második helyre. Végül ez a taktika bizonyult kifizetődőnek, mert a mezőnyt csak az utolsó kanyarban engedték újra versenyezni, így már nem maradt lehetőség előzésre.

Leclerc szelte át elsőként a célvonalat, s aratta szezonbeli első, pályafutása kilencedik győzelmét. A monacói versenyző a 2024-es Amerikai Nagydíj után tért vissza a dobogó felső fokára. A vb-éllovas Antonelli végül csak 16. lett az időbüntetés után.

A Forma–1 két hét múlva a Belga Nagydíjjal folytatódik, majd július 24. és 26. között, a nyári szünet előtt a Hungaroringre látogat a mezőny.

Brit Nagydíj, az első tíz helyezett:

1. Charles Leclerc (Ferrari)

2. George Russell (Mercedes)

3. Lewis Hamilton (Ferrari)

4. Lando Norris (McLaren)

5. Isack Hadjar (Red Bull)

6. Liam Lawson (Racing Bulls)

7. Arvid Lindblad (Racing Bulls)

8. Gabriel Bortoleto (Audi)

9. Franco Colapinto (Alpine)

10. Pierre Gasly (Alpine)