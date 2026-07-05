Forma-1Charles LeclercAndrea Kimi Antonelli

Ferrari-öröm, de olasz dráma a Forma–1-ben: megbüntették a vb-éllovas Antonellit

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője nyerte vasárnap a Forma–1-es Brit Nagydíjat Silverstone-ban. A hazai közönség előtt versenyző George Russell végzett másodikként a Mercedesszel, míg a harmadik helyen a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton ért célba a másik Ferrarival. A világbajnoki éllovas, olasz Andrea Kimi Antonelli időbüntetés miatt végül pontot sem szerzett.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 07. 05. 18:25
Charles Leclerc győzelemre vezette a Ferrarit Fotó: ANDREJ ISAKOVIC Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Leclerc sikere és Antonelli drámája

A 39. körben Nico Hülkenberg Audija megállt a pályán, a sárga zászlós figyelmeztetés alatt pedig Verstappen és Norris azonnal a boxba hajtott kerékcserére. 

A 41. körben a mezőny leggyorsabbjaként autózó Antonelli váratlanul lelassult, majd a boxban nemcsak új gumikat kapott, hanem orrkúpot is cseréltek a Mercedesén. Bár csapattársa mögé, az ötödik helyre még vissza tudott jönni, az autója továbbra sem működött megfelelően, ellenfelei sorra előzték meg, csapata pedig tanácstalanul kereste a hiba okát.

Ráadásul közben 5 másodperces időbüntetést is kapott a pályahatárok többszöri átvágása miatt. Antonelli az utolsó pontszerző helyért küzdött, de minden reménye elszállt, amikor a 48. körben Verstappen a kavicságyban kötött ki, emiatt pályára hajtott a biztonsági autó. Az élmezőnyből a két Ferrari kereket cserélt, Russell viszont kint maradt, így Hamilton elé kerülve feljött a második helyre. Végül ez a taktika bizonyult kifizetődőnek, mert a mezőnyt csak az utolsó kanyarban engedték újra versenyezni, így már nem maradt lehetőség előzésre.

Leclerc szelte át elsőként a célvonalat, s aratta szezonbeli első, pályafutása kilencedik győzelmét. A monacói versenyző a 2024-es Amerikai Nagydíj után tért vissza a dobogó felső fokára. A vb-éllovas Antonelli végül csak 16. lett az időbüntetés után.

A Forma–1 két hét múlva a Belga Nagydíjjal folytatódik, majd július 24. és 26. között, a nyári szünet előtt a Hungaroringre látogat a mezőny.

Brit Nagydíj, az első tíz helyezett: 

1. Charles Leclerc (Ferrari)
2. George Russell (Mercedes)
3. Lewis Hamilton (Ferrari)
4. Lando Norris (McLaren)
5. Isack Hadjar (Red Bull)
6. Liam Lawson (Racing Bulls)
7. Arvid Lindblad (Racing Bulls)
8. Gabriel Bortoleto (Audi)
9. Franco Colapinto (Alpine)
10. Pierre Gasly (Alpine)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kiss Gergely
idezojelektámogatás

A helyreállítási terv biztosan nem az egészségügyet fogja helyreállítani

Kiss Gergely avatarja

Nézzük meg, hogy mit is műveltek a helyreállítási tervvel. Az egészségügy fejlesztésére szánt összeg 643 millió euróról 240 millió euróra csökken. Az egészségügyi digitalizáció támogatását gyakorlatilag a tizedére vágták vissza.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.