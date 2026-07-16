Kamatozik az emberelőny a Fradinak, érik a kiütés a Vojvodina elleni visszavágón
Egyetlen poszton változtatott Borbély Balázs a Vojvodina elleni visszavágóra az első, újvidéki meccshez képest. A Ferencváros edzője kihagyta Lisztes Krisztiánt, akinek a helyen Lenny Joseph játszik a csatársorban. A párharc már a nyolcadik percben eldőlni látszott, emberelőnybe került a Fradi, majd a 27. percben éppen Joseph révén meg is szerezte a vezetést. Még szünet előtt Zachariassen növelte az előnyt.
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