Djokovics vetődve zárta a mérkőzését, háromból egy magyar örülhetett + videó

A nőknél a tokiói olimpiai bajnok Belinda Bencic (11.) döntő szett rövidítés után jutott tovább, a négyszeres GS-győztes Oszaka Naomi (14.) pedig karrierje során először játszhat wimbledoni nyolcaddöntőben. Ott a szintén négy egyéni Grand Slam-trófeával rendelkező Arina Szabalenka (1.) lesz az ellenfele.

Női párosban Udvardy Pannáék csütörtöki veresége után megszületett az első magyar siker: Stollár Fanny az amerikai Asia Muhammad oldalán a második fordulóba kvalifikált. Bondár Anna és a lengyel Magdalena Frech duója játszmaelőnyről kapott ki a nyitókörben, így nem lesz ott a legjobb 32 mezőnyében.

Wimbledoni tenisztorna, érdekesebb pénteki eredmények:

férfiegyes, a nyolcaddöntőbe jutásért:

Alejandro Davidovich Fokina (spanyol, 22. kiemelt)–Fucsovics Márton 7:6 (7-3), 6:2, 6:3

Jannik Sinner (olasz, 1.)–Jenson Brooksby (amerikai) 6:4, 6:3, 6:4

Novak Djokovics (szerb, 7.)–Arthur Rinderknech (francia, 25.) 7:5, 6:4, 1:6, 7:6 (7-4)

Jan-Lennard Struff (német)–Danyiil Medvegyev (orosz, 8.) 7:6 (7-4), 7:6 (7-5), 7:5

női egyes, a nyolcaddöntőbe jutásért:

Arina Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Jelena Ostapenko (lett) 6:4, 6:4

Jessica Pegula (amerikai, 4.)–Jéssica Bouzas Maneiro (spanyol) 6:1, 6:3

Belinda Bencic (svájci, 11.)–Anna Kalinszkaja (orosz, 19.) 6:4, 4:6, 7:6 (10-6)

Oszaka Naomi (japán, 14.)–Daria Kasatkina (ausztrál) 6:1, 6:3

női páros, 32 közé jutásért: