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Djokovics vetődve zárta a mérkőzését, háromból egy magyar örülhetett + videó

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Megvannak az idei wimbledoni teniszbajnokság első nyolcaddöntősei. Marozsán Fábián után Fucsovics Márton sem bírt a spanyol Alejandro Davidovich Fokinával, így egyesben nincs magyar a legjobb tizenhat között. A 24-szeres Grand Slam-győztes Novak Djokovics és a világelső Jannik Sinner viszont újabb lépést tett az egymás elleni elődöntő felé.

Wiszt Péter
2026. 07. 03. 19:22
Novak Djokovics francia teniszezővel játszott pénteken Fotó: AFP/Glyn Kirk
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A nőknél a tokiói olimpiai bajnok Belinda Bencic (11.) döntő szett rövidítés után jutott tovább, a négyszeres GS-győztes Oszaka Naomi (14.) pedig karrierje során először játszhat wimbledoni nyolcaddöntőben. Ott a szintén négy egyéni Grand Slam-trófeával rendelkező Arina Szabalenka (1.) lesz az ellenfele.

Női párosban Udvardy Pannáék csütörtöki veresége után megszületett az első magyar siker: Stollár Fanny az amerikai Asia Muhammad oldalán a második fordulóba kvalifikált. Bondár Anna és a lengyel Magdalena Frech duója játszmaelőnyről kapott ki a nyitókörben, így nem lesz ott a legjobb 32 mezőnyében.

Wimbledoni tenisztorna, érdekesebb pénteki eredmények:

férfiegyes, a nyolcaddöntőbe jutásért:

  • Alejandro Davidovich Fokina (spanyol, 22. kiemelt)–Fucsovics Márton 7:6 (7-3), 6:2, 6:3
  • Jannik Sinner (olasz, 1.)–Jenson Brooksby (amerikai) 6:4, 6:3, 6:4
  • Novak Djokovics (szerb, 7.)–Arthur Rinderknech (francia, 25.) 7:5, 6:4, 1:6, 7:6 (7-4)
  • Jan-Lennard Struff (német)–Danyiil Medvegyev (orosz, 8.) 7:6 (7-4), 7:6 (7-5), 7:5

női egyes, a nyolcaddöntőbe jutásért:

  • Arina Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Jelena Ostapenko (lett) 6:4, 6:4
  • Jessica Pegula (amerikai, 4.)–Jéssica Bouzas Maneiro (spanyol) 6:1, 6:3
  • Belinda Bencic (svájci, 11.)–Anna Kalinszkaja (orosz, 19.) 6:4, 4:6, 7:6 (10-6)
  • Oszaka Naomi (japán, 14.)–Daria Kasatkina (ausztrál) 6:1, 6:3

női páros, 32 közé jutásért:

  • Stollár Fanny, Asia Muhammad (magyar, amerikai, 16.)–Nadja Kicsenok, Ninomija Makoto (ukrán, japán) 7:5, 6:2
  • Storm Hunter, Caty McNally (ausztrál, amerikai, 14.)–Bondár Anna, Magdalena Frech (magyar, lengyel) 6:7 (6-8), 6:3, 6:3

 

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