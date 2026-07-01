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Serena Williams egy dolognak mindennél jobban örült, legyőzője csúcsformára számított

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Nem sikerült jól a 23-szoros Grand Slam-győztes teniszező visszatérése egyéniben. Serena Williams ugyan a második szettet még mérkőzéslabdát is hárítva megfordította, végül kikapott az ausztrál Maya Jointtól Wimbledonban. Az amerikai klasszis így is boldogan nyilatkozott.

Magyar Nemzet
2026. 07. 01. 7:40
Serena Williams vereséggel tért vissza Wimbledonba Fotó: AFP/Henry Nicholls
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Joint a Fülöp-szigeteki Alexandra Eala (32.) ellen lép pályára a 32 közé jutásért, Serena Williamsnek pedig marad a páros, ahol nővérével, Venusszal közösen csütörtökön kezdik meg a 64-es főtábla küzdelmeit.

A nők között egyesben az első 19 kiemelt közül csak az ukrán Elina Szvitolina nem jutott be a második fordulóba. A férfiaknál még az első körből három mérkőzés nem ért véget, de már biztos, hogy a negyedik kiemelt Ben Shelton búcsúja jelenti az eddigi legnagyobb meglepetést.

 

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Hegyi Zoltán
idezojelekvíz

Progresszió mindhalálig

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Először is, mi itt falun nem lakunk, hanem élünk. Tudom, ez korszerűtlen, de attól még így van. Ráadásul szeretjük ezt az életformát.

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