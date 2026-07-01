Serena Williams egy dolognak mindennél jobban örült, legyőzője csúcsformára számított

Joint a Fülöp-szigeteki Alexandra Eala (32.) ellen lép pályára a 32 közé jutásért, Serena Williamsnek pedig marad a páros, ahol nővérével, Venusszal közösen csütörtökön kezdik meg a 64-es főtábla küzdelmeit.

A nők között egyesben az első 19 kiemelt közül csak az ukrán Elina Szvitolina nem jutott be a második fordulóba. A férfiaknál még az első körből három mérkőzés nem ért véget, de már biztos, hogy a negyedik kiemelt Ben Shelton búcsúja jelenti az eddigi legnagyobb meglepetést.