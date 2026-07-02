Lisztes Krisztiánmagyar labdarúgó–válogatottMLSZ

Lisztes Krisztián még egy csokor virágot vagy egy plakettet sem kapott

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Ötvenéves lett a Bundesligában is bajnok egykori kiváló középpályás, Lisztes Krisztián, aki a pályája csúcsán szenvedett súlyos sérülést. Emiatt sosem derülhetett ki, milyen sikereket érhetett volna még el, de az biztos, hogy az ötvenedik válogatott meccsére már nem került sor. Szó volt búcsúmeccsről, vagy legalább egy köszöntésről, de végül egyik sem jött össze. Lisztes Krisztián ezt sem bánja, mert boldog és teljes az élete.

Magyar Nemzet
2026. 07. 02. 12:51
Lisztes Krisztián nem bán semmit Forrás: Fradi.hu
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– Nem bánkódom ezen, azt gondolom, a békásmegyeri, majd a káposztásmegyeri panelből indulva messzire jutottam – fogalmazott. – 2001-ben megszületett Lili lányom, 2005-ben Krisztián fiam, és a sérülésem idején sokkal többet lehettem otthon, mint amikor folyamatosan utazgattunk a meccsek miatt. Ki tudja, talán a sok együtt töltött idő miatt is nagyon mély és szeretetteljes a kapcsolatom a gyerekeimmel, és ha erre gondolok, nem zavar kicsit sem, hogy az a sérülés mit vehetett el tőlem. Boldog vagyok, sok örömet adott a futball, teljes az életem. Az évek alatt rájöttem, semmit sem segít, ha hagyom eluralkodni a hiányérzetet, ezért tényleg arra gondolok, milyen sok mindennek örülhetek.

Lisztes Krisztién manapság a Fradi utánpótlás-menedzsere, az NB III-as és az U19-es csapat mellett dolgozik. Eközben a fia, ifjabb Lisztes Krisztián épp újra érzi a bizalmat az első csapatnál Borbély Balázs vezetőedző érkeztével.

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