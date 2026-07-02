Lisztes Krisztián még egy csokor virágot vagy egy plakettet sem kapott

– Nem bánkódom ezen, azt gondolom, a békásmegyeri, majd a káposztásmegyeri panelből indulva messzire jutottam – fogalmazott. – 2001-ben megszületett Lili lányom, 2005-ben Krisztián fiam, és a sérülésem idején sokkal többet lehettem otthon, mint amikor folyamatosan utazgattunk a meccsek miatt. Ki tudja, talán a sok együtt töltött idő miatt is nagyon mély és szeretetteljes a kapcsolatom a gyerekeimmel, és ha erre gondolok, nem zavar kicsit sem, hogy az a sérülés mit vehetett el tőlem. Boldog vagyok, sok örömet adott a futball, teljes az életem. Az évek alatt rájöttem, semmit sem segít, ha hagyom eluralkodni a hiányérzetet, ezért tényleg arra gondolok, milyen sok mindennek örülhetek.

Lisztes Krisztién manapság a Fradi utánpótlás-menedzsere, az NB III-as és az U19-es csapat mellett dolgozik. Eközben a fia, ifjabb Lisztes Krisztián épp újra érzi a bizalmat az első csapatnál Borbély Balázs vezetőedző érkeztével.