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Luka Doncic Magyarországon? Újabb bravúr reményében jön a folytatás, elszántak a magyarok

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A magyar férfikosárlabda-válogatott 85-70-re legyőzte Belgiumot Székesfehérváron, és továbbjutott a világbajnoki selejtező első csoportköréből. Gasper Okorn csapata a folytatásban Szlovéniával, Észtországgal és Svédországgal találkozik, és bár a papírforma nem mellette szól, továbbra is él az esély, hogy a mieink ott lehetnek a 2027-es vb-n.

Novák Miklós
2026. 07. 07. 10:13
Perl Zoltán egyik bravúros kosara a sok közül Forrás: MKSZ/Bálizs Zsuzsa
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A történet még szebb is lehetett volna. A franciák elleni hazai mérkőzésen a magyar válogatott egészen közel járt a világra szóló szenzációhoz, ám a hajrában, vitatható ítéletek és apró különbségek után 74-71-re kikapott. Ez a vereség most különösen fájdalmas: ha az a meccs megvan, Magyarország 4/2-es mérleggel folytatná a selejtezőt, vagyis kifejezetten kedvező helyzetből várhatná a második kört. Így viszont 3/3-mal megy tovább – ugyanúgy, ahogy a következő három ellenfél, a H csoportból érkező Észtország, Svédország, Szlovénia trió.

Somogyi Ádám szavai jól mutatták, mit jelentett a Belgium elleni győzelem a csapatnak. „Bebizonyítottuk, hogy szívünk, lelkünk van, és a kosárlabdát nem csak játsszuk, hanem tényleg élvezzük is” – mondta a Nemzeti Sportnak nyilatkozva, hozzátéve, hogy élvezetes és szerethető csapat volt a pályán. Kiemelte Golomán György és Perl Zoltán teljesítményét is, de azt sem hallgatta el, hogy voltak hibák, amelyekből tanulni kell.

Doncic, NBA-játékosok és kellemetlen ellenfelek

A folytatásban a magyar válogatott tehát Észtországgal, Szlovéniával és Svédországgal találkozik.

Franciaország 5 győzelem/1 vereség mérlegről, Finnország 4/2-ről, Észtország, Svédország, Szlovénia és Magyarország pedig egyaránt 3/3-ról folytatja. A hatos csoport első három helyezettje kijut a 2027-es világbajnokságra.

A menetrend a következő:

  • augusztus 27.: Magyarország–Észtország
  • augusztus 30.: Szlovénia–Magyarország
  • november 27.: Svédország–Magyarország
  • november 30.: Magyarország–Szlovénia
  • február 25.: Észtország–Magyarország
  • február 28.: Magyarország–Svédország

A világranglista jól mutatja az erőviszonyokat. Franciaország a 4., Szlovénia a 14., Finnország a 17., Észtország a 37., Svédország a 40., Magyarország pedig a 47. helyen áll. Vagyis Franciaország külön kategória, Finnország is előrébb van, Szlovénia pedig papíron erősebb a magyar válogatottnál, miközben Észtország és Svédország sincs elérhetetlen távolságban.

Akár Luka Doncic is pályára léphet a magyar kosárlabda-válogatott ellen
Akár Luka Doncic is pályára léphet a magyar kosárlabda-válogatott ellen Fotó: ESRA BILGIN / ANADOLU

Szlovéniáról természetesen mindenkinek Luka Doncic jut eszébe. Somogyi Ádám is utalt rá: „Ott van Luka Doncic is a szlovéneknél, lehet, hogy ő is jön majd Magyarországra.” Az igazsághoz hozzátartozik, hogy Doncic játékára reálisabb esély az augusztusi, idegenbeli szlovén–magyar mérkőzésen lehet, hiszen akkor még nem zajlik az NBA-idény. Novemberben, amikor Magyarország fogadja Szlovéniát, Doncic szereplése már sokkal kevésbé valószínű. Ha viszont bármelyik meccsen pályára lép, az nemcsak sportszakmai, hanem közönségvonzó szempontból is különleges esemény lenne.

A szlovének persze Doncic nélkül sem veszélytelenek, ahogy a svédek sem: náluk Pelle Larsson és Bobi Klintman személyében NBA-kötődésű játékosok is szóba jöhetnek. Észtország kevésbé egyetlen klasszisra épít, de szervezett, kellemetlen ellenfél, amely ellen nem lehet üresjáratokkal meccset nyerni.

Három győzelem már álmot érhet

A magyar válogatott helyzete nem könnyű, de nem is reménytelen. A harmadik helyért reálisan négy csapat küzdhet: Észtország, Svédország, Szlovénia és Magyarország. A papírforma alapján nem a mieinknek áll a zászló, de Golomán György szerint eddig sem ezt nézte a csapat.

Nem szabad senkitől félni. Tisztában vagyunk vele, hogy a papírforma szerint nem mi vagyunk a favoritok, de ez eddig sem érdekelt minket, és ezután sem fog. Minden meccsen a győzelem a cél

– fogalmazott.

Három újabb győzelem már akár világbajnoki kijutást is érhet, bár ebben az esetben könnyen dönthet a kosárkülönbség és az egymás elleni eredmény. A folytatásban már minden győzelem óriási értékű lehet – és ha ismét sikerülni jó rajttal megalapozni a folytatást, Magyarország akár odaérhet a 2027-es világbajnokságra.

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