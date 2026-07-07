Luka Doncic Magyarországon? Újabb bravúr reményében jön a folytatás, elszántak a magyarok

A történet még szebb is lehetett volna. A franciák elleni hazai mérkőzésen a magyar válogatott egészen közel járt a világra szóló szenzációhoz, ám a hajrában, vitatható ítéletek és apró különbségek után 74-71-re kikapott. Ez a vereség most különösen fájdalmas: ha az a meccs megvan, Magyarország 4/2-es mérleggel folytatná a selejtezőt, vagyis kifejezetten kedvező helyzetből várhatná a második kört. Így viszont 3/3-mal megy tovább – ugyanúgy, ahogy a következő három ellenfél, a H csoportból érkező Észtország, Svédország, Szlovénia trió.

Somogyi Ádám szavai jól mutatták, mit jelentett a Belgium elleni győzelem a csapatnak. „Bebizonyítottuk, hogy szívünk, lelkünk van, és a kosárlabdát nem csak játsszuk, hanem tényleg élvezzük is” – mondta a Nemzeti Sportnak nyilatkozva, hozzátéve, hogy élvezetes és szerethető csapat volt a pályán. Kiemelte Golomán György és Perl Zoltán teljesítményét is, de azt sem hallgatta el, hogy voltak hibák, amelyekből tanulni kell.

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A folytatásban a magyar válogatott tehát Észtországgal, Szlovéniával és Svédországgal találkozik.

Franciaország 5 győzelem/1 vereség mérlegről, Finnország 4/2-ről, Észtország, Svédország, Szlovénia és Magyarország pedig egyaránt 3/3-ról folytatja. A hatos csoport első három helyezettje kijut a 2027-es világbajnokságra.

A menetrend a következő:

augusztus 27.: Magyarország–Észtország

augusztus 30.: Szlovénia–Magyarország

november 27.: Svédország–Magyarország

november 30.: Magyarország–Szlovénia

február 25.: Észtország–Magyarország

február 28.: Magyarország–Svédország

A világranglista jól mutatja az erőviszonyokat. Franciaország a 4., Szlovénia a 14., Finnország a 17., Észtország a 37., Svédország a 40., Magyarország pedig a 47. helyen áll. Vagyis Franciaország külön kategória, Finnország is előrébb van, Szlovénia pedig papíron erősebb a magyar válogatottnál, miközben Észtország és Svédország sincs elérhetetlen távolságban.