A támadó nem véletlenül volt bizonytalan: januárban a pályán Szenegál 1-0-ra nyert az Afrikai Nemzetek Kupája döntőjében Marokkó ellen, ám két hónappal később az afrikai szövetség mégis utóbbinak ítélte az ANK-aranyat, amiért a szenegáliak a döntő közben tiltakozásképp levonultak a pályáról. Az ügy még mindig folyamatban van, a nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) később hoz döntést Szenegál fellebbezéséről.
Mbappé és Paraguay között tovább nőtt a feszültség, a francia támadó már Marokkót is felbosszantotta
Franciaország és főleg Kylian Mbappé még a Paraguay elleni csatát nyögi. A nyolcaddöntőt büntetőjével Mbappé döntötte el, akit aztán rasszista inzultus ért egy paraguayi felsőházi képviselő részéről, s a francia támadó kíméletlen válaszával sem ért véget a történet. Mindeközben a francia csapatnak már a Marokkó elleni vb-negyeddöntőre kell koncentrálnia, s az afrikaiak nemcsak a négy évvel ezelőtti elődöntőért vágnának vissza, hanem azért is, ahogy Mbappé és Didier Deschamps francia szövetségi kapitány az Afrika-kupáról beszélt.
Mindenesetre nem Mbappé az egyetlen a franciák közül, aki megkérdőjelezi Marokkó kontinensbajnoki címét, Didier Deschamps szövetségi kapitány így dicsérte az ellenfelet:
Marokkó az egyik legjobb csapat, négy éve, Katarban is játszottunk velük, azóta pedig eljutottak az Afrikai Nemzetek Kupája döntőjébe.
Marokkót tehát nem csak a négy évvel ezelőtt 2-0-ra elveszített elődöntő miatt fűtheti a visszavágás vágya.
Marokkó és Franciaország is jobb, mint négy éve
Nem lesz azonban egyszerű dolga az afrikai csapatnak, Didier Deschamps válogatottját sokan a vb legnagyobb esélyesének tartják. Franciaország az egyetlen csapat, amely mind az öt eddigi meccsét megnyerte kilencven perc alatt. Igaz, Marokkó is erősebbnek tűnik, mint négy éve, a márciusi edzőváltás ugyan kockázatosnak tűnt, de Mohamed Ouahbi alatt a csapat még dinamikusabb, egyben látványosabb futballt játszik, mint korábban.
Labdarúgó-vb 2026, negyeddöntők
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