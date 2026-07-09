Mbappé és Paraguay között tovább nőtt a feszültség, a francia támadó már Marokkót is felbosszantotta

Mindenesetre nem Mbappé az egyetlen a franciák közül, aki megkérdőjelezi Marokkó kontinensbajnoki címét, Didier Deschamps szövetségi kapitány így dicsérte az ellenfelet:

Marokkó az egyik legjobb csapat, négy éve, Katarban is játszottunk velük, azóta pedig eljutottak az Afrikai Nemzetek Kupája döntőjébe.

Marokkót tehát nem csak a négy évvel ezelőtt 2-0-ra elveszített elődöntő miatt fűtheti a visszavágás vágya.

Marokkó és Franciaország is jobb, mint négy éve

Nem lesz azonban egyszerű dolga az afrikai csapatnak, Didier Deschamps válogatottját sokan a vb legnagyobb esélyesének tartják. Franciaország az egyetlen csapat, amely mind az öt eddigi meccsét megnyerte kilencven perc alatt. Igaz, Marokkó is erősebbnek tűnik, mint négy éve, a márciusi edzőváltás ugyan kockázatosnak tűnt, de Mohamed Ouahbi alatt a csapat még dinamikusabb, egyben látványosabb futballt játszik, mint korábban.