A MOB jelentős összeggel segíti a sportágakat, az államtitkár is fontos hírt közölt

Kálnoki-Kiss Attila sportért felelős államtitkár jónak tartja az LA10 programot. Fotó: Baranyai Edina

Hogy állnak a párizsi érmes sportágak két évvel Los Angeles előtt?

A pénteki eseményen a párizsi olimpián érmet szerzett sportágak képviselői is részt vettek, és mindannyian kiemelték, hogy a 2024-es teljesítményhez hasonló, sőt akár azt meghaladó teljesítményt várnak saját sportolóiktól a 2028-as Los Angeles-i nyári játékokon. A sportvezetők beszámolója alapján a helyzet biztató, egyedül az öttusaelnök Balog Gábor közölte azt a rossz hírt, hogy jelenleg Guzi Blanka kivételével a legjobb magyarok mindegyike sérülésekkel, problémákkal küzd. A 2000-es olimpián ezüstérmes korábbi klasszis ugyanakkor gyorsan igyekezett megnyugtatni mindenkit, hogy a kilátások kifejezetten biztatóak és ha sikerül a szerinte legfontosabb kérdést, a prevenciót megoldani, akkor kiemelkedő szereplésben lehet bízni: Balog a nőknél két dobogós helyre is jó esélyt lát, valamint a férfiaknál is bízik egy éremben.

A kajak-kenusok részéről Schmidt Gábor elnök örömmel tudatta, hogy az eddigiek alapján egyértelműen bízhatnak abban, hogy maximális létszámmal, azaz 16-an képviselik majd a magyar színeket, nem is akárhogy: reményei szerint mind a négy szakágban lesz éremesély.

Wladár Sándor úszóelnök abban bízik, hogy Párizshoz hasonlóan az úszók Los Angelesben is a magyar aranyérmek felét szállítani fogják majd, hiszen 2024-ben az olimpián és paralimpián összesen elért 11 első helyből hatot hoztak.

Az általa kiemelt sportolók közül Kós Hubert reperoárja szélesedett, Milák Kristóf egyenesbe került, Betlehem Dávid pedig nyílt vízen és medencében is meghatározó klasszissá vált.