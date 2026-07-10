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A MOB jelentős összeggel segíti a sportágakat, az államtitkár is fontos hírt közölt

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A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) pénteki sajtóeseményén a két év múlva kezdődő Los Angeles-i játékok voltak a fókuszban. A MOB plusztámogatást ígért a sportszövetségeknek, Kálnoki-Kiss Attila sportért felelős államtitkár pedig bejelentette, hogy megtartják az LA10 programot, amely értelmében Magyarország célja a tíz aranyérem vagy az éremtáblázat első tíz helyének valamelyike. A párizsi olimpia érmes sportágainak Los Angelesben is dobogós helyezések a céljai.

Magyar Nemzet
2026. 07. 10. 14:22
Két év van hátra a Los Angeles-i olimpiáig Fotó: MOB/Szalmás Péter
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Kálnoki-Kiss Attila sportért felelős államtitkár jónak tartja az LA10 programot
Kálnoki-Kiss Attila sportért felelős államtitkár jónak tartja az LA10 programot. Fotó: Baranyai Edina

Hogy állnak a párizsi érmes sportágak két évvel Los Angeles előtt?

A pénteki eseményen a párizsi olimpián érmet szerzett sportágak képviselői is részt vettek, és mindannyian kiemelték, hogy a 2024-es teljesítményhez hasonló, sőt akár azt meghaladó teljesítményt várnak saját sportolóiktól a 2028-as Los Angeles-i nyári játékokon. A sportvezetők beszámolója alapján a helyzet biztató, egyedül az öttusaelnök Balog Gábor közölte azt a rossz hírt, hogy jelenleg Guzi Blanka kivételével a legjobb magyarok mindegyike sérülésekkel, problémákkal küzd. A 2000-es olimpián ezüstérmes korábbi klasszis ugyanakkor gyorsan igyekezett megnyugtatni mindenkit, hogy a kilátások kifejezetten biztatóak és ha sikerül a szerinte legfontosabb kérdést, a prevenciót megoldani, akkor kiemelkedő szereplésben lehet bízni: Balog a nőknél két dobogós helyre is jó esélyt lát, valamint a férfiaknál is bízik egy éremben.

A kajak-kenusok részéről Schmidt Gábor elnök örömmel tudatta, hogy az eddigiek alapján egyértelműen bízhatnak abban, hogy maximális létszámmal, azaz 16-an képviselik majd a magyar színeket, nem is akárhogy: reményei szerint mind a négy szakágban lesz éremesély.

Wladár Sándor úszóelnök abban bízik, hogy Párizshoz hasonlóan az úszók Los Angelesben is a magyar aranyérmek felét szállítani fogják majd, hiszen 2024-ben az olimpián és paralimpián összesen elért 11 első helyből hatot hoztak. 

Az általa kiemelt sportolók közül Kós Hubert reperoárja szélesedett, Milák Kristóf egyenesbe került, Betlehem Dávid pedig nyílt vízen és medencében is meghatározó klasszissá vált.

A vívók nem bánnák, ha nem kéne még két évet várni az olimpiára, Csampa Zsolt elnök ki is emelte, hogy jelenleg a hatból öt csapat kvótaszerző helyen áll. Az atléták sportszakmai igazgatója, Scheidler Géza szerint a szakmai tudományos háttér erősödött, így a kalapácsvető Halász Bence aranyérmes céljaiért minden támogatást megadnak, mellette pedig Molnár Attila és más atléták is szép eredményeket érhetnek el Los Angelesben. A sportlövőket Kissné Oroszi Edit, a sportlövők puskás szakágának vezetője képviselte, ő úgy véli, a nemzetközi versenyeken stabilan és jól szerepelnek lövőik, és a puska, pisztoly szakág mellett koronglövészetben is előreléptek.

A sportvezetők szinte mindegyike a sikeres Los Angeles-i szereplés egyik kulcsának az akklimatizációt és a körülményekhez való megfelelő alkalmazkodást említette, s erre komolyan készülnek, már eddig is voltak amerikai edzőtáboraik és az olimpiáig is több táborozást és versenyzést terveznek.

 

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