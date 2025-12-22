Gulyás Michellefelkészülésöttusa

Gulyás Michelle azért küzd, hogy ne törjön meg a pályafutása, próbál változtatni + videó

Egy versenyző életében a kihagyás sosem ideális, különösen akkor nem, amikor a nemzetközi mezőny folyamatosan fejlődik, erősödik, és minden apró lemaradásnak ára van. Az öttusázó olimpiai bajnok Gulyás Michelle azonban nem panaszkodik. Inkább pontosan számol, mér, tervez – és dolgozik! A kéztörését, műtétjét, felépülését követő időszakról, a közelgő versenyekről, valamint az ünnepekhez, az új évhez fűződő viszonyáról nyilatkozott.

Magyar Nemzet
2025. 12. 22. 5:05
Az olimpiai bajnok Gulyás Michelle sérülése után nemcsak fizikailag építkezik újra, hanem fejben is. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert
A felkészülés jelenlegi állapotát Gulyás Michelle határozottan pozitívan látja, még akkor is, ha nem próbálja szépíteni a helyzetet. Elmondása szerint az elmúlt két hónap kulcsfontosságú volt számára, hiszen a sérülést követően most jutott el arra a pontra, hogy több tusában is vissza tudott térni a sérülése előtti szint közelébe. Ez önmagában komoly visszajelzés, ugyanakkor tisztában van vele, hogy ez még nem a végállomás. 

Az elmúlt két hónap kulcsfontosságú volt Gulyás Michelle számára
Az elmúlt két hónap kulcsfontosságú volt Gulyás Michelle számára (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

– Nagyon sok munkát végeztem el, és abban is biztos vagyok, hogy a nemzetközi mezőny sem állt meg ez idő alatt. Ettől függetlenül bízom benne, hogy a versenyszezon kezdetére én is odaérek – fogalmazott a sportoló, aki az idei világbajnokságon kézsérülése miatt nem vett részt. A hangsúly egyértelműen a folyamaton van: következetes munkán, edzőkkel közösen felépített terven, amelynek minden elemét maximális motivációval hajtja végre.

 

Gulyás Michelle két edzőtábort is tervez az év elejére

A következő hónapok programja már most pontosan kirajzolódik. Márciusban országos bajnokság vár rá, amely nemcsak megméretés, hanem fontos visszacsatolás is lesz az addig elvégzett munkáról. Ezt követi április elején az első világkupa, ahol már a nemzetközi élmezőny ellen lehet lemérni, hol tart valójában. Addig sem lesz eseménytelen az időszak: januárban és februárban két nemzetközi edzőtábor is szerepel a naptárában, amelyek kiemelt szerepet kapnak a finomhangolásban. Az alapmunkát ugyanakkor Budapesten végzi, ahol a megszokott környezet és a stabil háttér segíti a mindennapokat.

Gulyás Michelle már pontosan tudja, hogyan alakul az év eleji felkészülése
Gulyás Michelle már pontosan tudja, hogyan alakul az év eleji felkészülése (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

A versenyek és edzések világából kilépve egészen más arcát mutatja, amikor az ünnepekről esik szó. Michelle bevallása szerint az év végét legszívesebben barátokkal ünnepli, és bár kívülről talán nem gondolnák róla, komolyan veszi a hagyományokat is. Vannak olyan szokások, amelyeket minden évben megismételnek, mert hisz abban, hogy ezekkel – ha másként nem is – lélekben megalapozzák a következő esztendőt. Fontos számára, hogy jó dolgok történjenek velük, és hogy a szerencse se fordítson hátat.

 

Ünnep családi körben

A karácsony ezzel szemben egyértelműen a családról szól. Az olimpiai bajnok számára ez megkérdőjelezhetetlen alapérték. Az ünnepet mindig a család körében tölti, akár otthon, akár közös utazás formájában. Úgy fogalmaz: a családja volt az a biztos pont, amelyre mindig és minden körülmények között számíthatott. A folyamatos támogatás, a háttérben végzett „láthatatlan munka” számára nem természetes adottság, hanem olyan érték, amelyért hálás, és amelyet fontos kimutatnia is. Testvéreivel kifejezetten szoros a kapcsolata, az együtt töltött idő pedig nemcsak pihenést, hanem valódi feltöltődést jelent számára.

Az év vége óhatatlanul magával hozza az újévi fogadalmak kérdését is, és Michelle ebben a tekintetben meglepően őszinte. Nem klasszikus, sporteredményekhez kötődő célokat fogalmaz meg, hanem egy sokkal nehezebb, belső feladatot. 

Meg szeretnék tanulni nemet mondani

 – mondja ki nyíltan Gulyás Michelle, aki hozzátette: a versenysport, a munka, a szponzori és médiafeladatok olyan mennyiségű időt és energiát vesznek el, hogy gyakran háttérbe szorul a regeneráció, pedig hosszú távon ez kulcskérdés. Úgy érzi, csak akkor tud minden területen igazán jól teljesíteni, ha megtalálja az egyensúlyt, és tudatosan teret hagy a pihenésnek is.

A beszélgetés végére világossá válik: Gulyás Michelle nemcsak fizikailag építkezik újra, hanem fejben is. Tudja, hol tart, tisztában van a kihívásokkal, és nem ígér csodát. Helyette munkát, türelmet és tudatosságot kínál – ami a versenysportban gyakran többet ér minden hangzatos kijelentésnél.

Gulyás Michelle tervei:

Belföldi híreink

Külföldi híreink

