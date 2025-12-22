Gulyás Michelle azért küzd, hogy ne törjön meg a pályafutása, próbál változtatni + videó

A felkészülés jelenlegi állapotát Gulyás Michelle határozottan pozitívan látja, még akkor is, ha nem próbálja szépíteni a helyzetet. Elmondása szerint az elmúlt két hónap kulcsfontosságú volt számára, hiszen a sérülést követően most jutott el arra a pontra, hogy több tusában is vissza tudott térni a sérülése előtti szint közelébe. Ez önmagában komoly visszajelzés, ugyanakkor tisztában van vele, hogy ez még nem a végállomás.

Az elmúlt két hónap kulcsfontosságú volt Gulyás Michelle számára (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

– Nagyon sok munkát végeztem el, és abban is biztos vagyok, hogy a nemzetközi mezőny sem állt meg ez idő alatt. Ettől függetlenül bízom benne, hogy a versenyszezon kezdetére én is odaérek – fogalmazott a sportoló, aki az idei világbajnokságon kézsérülése miatt nem vett részt. A hangsúly egyértelműen a folyamaton van: következetes munkán, edzőkkel közösen felépített terven, amelynek minden elemét maximális motivációval hajtja végre.

Gulyás Michelle két edzőtábort is tervez az év elejére

A következő hónapok programja már most pontosan kirajzolódik. Márciusban országos bajnokság vár rá, amely nemcsak megméretés, hanem fontos visszacsatolás is lesz az addig elvégzett munkáról. Ezt követi április elején az első világkupa, ahol már a nemzetközi élmezőny ellen lehet lemérni, hol tart valójában. Addig sem lesz eseménytelen az időszak: januárban és februárban két nemzetközi edzőtábor is szerepel a naptárában, amelyek kiemelt szerepet kapnak a finomhangolásban. Az alapmunkát ugyanakkor Budapesten végzi, ahol a megszokott környezet és a stabil háttér segíti a mindennapokat.

Gulyás Michelle már pontosan tudja, hogyan alakul az év eleji felkészülése (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

A versenyek és edzések világából kilépve egészen más arcát mutatja, amikor az ünnepekről esik szó. Michelle bevallása szerint az év végét legszívesebben barátokkal ünnepli, és bár kívülről talán nem gondolnák róla, komolyan veszi a hagyományokat is. Vannak olyan szokások, amelyeket minden évben megismételnek, mert hisz abban, hogy ezekkel – ha másként nem is – lélekben megalapozzák a következő esztendőt. Fontos számára, hogy jó dolgok történjenek velük, és hogy a szerencse se fordítson hátat.