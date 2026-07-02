„Nem minden döntés tükrözte a bizalmat” – kitálalt a Fradi távozó Eb-érmes klasszisa
Elhagyja a Ferencvárost az Európa-bajnoki ezüst- és bronzérmes tornász, Székely Zója. A 23 éves sportoló volt a Fradi első olimpiát is megjárt tornásza, és most azt írja, hogy szerette volna az FTC-ben befejezni a pályafutását, ám nem önszántából távoznia kell. Székely Zója tavaly a szövetségi kapitánnyal ment szembe, most pedig az FTC-nél hiányolta a bizalmat a sérülése után.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!