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Tour de France: teljes káosztól tart, Pogacarért is aggódik a francia tinisztár

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A végéhez közeledik a Tour de France, már csak három szakasz van hátra a francia körversenyből. Tadej Pogacar végső győzelme már bő egy hete biztosnak látszik, átlagos körülmények között az ellenfelek nem érhetik utol. Két tényező viszont még megakadályozhatja Pogacar ötödik Tour de France-sikerét: az UAE csapatát sújtó betegség, valamint a francia szurkolók, akik miatt a hazaiak legjobbja, Paul Seixas is aggódik az Alpe d'Huez előtt.

Koczó Dávid
2026. 07. 24. 9:18
Tadej Pogacar sárga trikójára csak bukás vagy betegség jelenthet veszélyt, Isaac del Toro és Paul Seixas nagyot csatázhat a Tour de France fehér trikójáért Fotó: NurPhoto via AFP/Gautier Demouveaux
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A szlovén előnye önmagában még így is megnyugtató, viszont az UAE-t betegség sújtja: Brandon McNulty fel is adta a versenyt, de Adam Yates és Tim Wellens is szenved.

– Remélem, Pogacar és Del Toro nem beteg, nem így akarunk versenyezni velük – mondta sportszerűen Seixas, akinek húsz másodperc a hátránya Del Toróval szemben az összetett dobogóért, illetve a fiatalok különversenyének megnyeréséért folyó versenyben.

Tour de France: nem bírnak magukkal a szurkolók

Seixas nemcsak a betegség, a szurkolók miatt is aggódik az Alpe d'Huez megmászása előtt.

Remélem, nem fogok elesni az emelkedőn, rengeteg szurkoló lesz. Láttuk, hogy ez igen veszélyes

– fogalmazott Seixas.

Az emelkedőn nyolc éve Vincenzo Nibali versenyét tette tönkre egy szurkoló, a csütörtöki szakaszon pedig kis híján így járt Tokió olimpiai bajnoka, Richard Carapaz is, a pálya mellett a néző ugyanis nem a kerékpárosokra, hanem arra figyelt, hogy beleintegessen a kamerába. Nem véletlenül üzent Seixas, s igyekeznek a szervezők is újra meg újra hangsúlyozni a szurkolóknak, hogy ügyeljenek a kerékpárosok biztonságára.

Carapaz végül nemcsak a veszélyes esetet úszta meg, hanem meg is nyerte a 18. szakaszt. Az ecuadori kerekes a hegyi pontversenyben lehet veszélyes Pogacarra, aki egyelőre azt is vezeti. A szlovén korábbi négy összetett sikere mellé háromszor hozzátette a pöttyös trikót is, 2024-ben viszont éppen Carapazé lett az ereklye.

 

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