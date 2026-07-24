Tour de France: teljes káosztól tart, Pogacarért is aggódik a francia tinisztár

A szlovén előnye önmagában még így is megnyugtató, viszont az UAE-t betegség sújtja: Brandon McNulty fel is adta a versenyt, de Adam Yates és Tim Wellens is szenved.

– Remélem, Pogacar és Del Toro nem beteg, nem így akarunk versenyezni velük – mondta sportszerűen Seixas, akinek húsz másodperc a hátránya Del Toróval szemben az összetett dobogóért, illetve a fiatalok különversenyének megnyeréséért folyó versenyben.

Tour de France: nem bírnak magukkal a szurkolók

Seixas nemcsak a betegség, a szurkolók miatt is aggódik az Alpe d'Huez megmászása előtt.

Remélem, nem fogok elesni az emelkedőn, rengeteg szurkoló lesz. Láttuk, hogy ez igen veszélyes

– fogalmazott Seixas.

Az emelkedőn nyolc éve Vincenzo Nibali versenyét tette tönkre egy szurkoló, a csütörtöki szakaszon pedig kis híján így járt Tokió olimpiai bajnoka, Richard Carapaz is, a pálya mellett a néző ugyanis nem a kerékpárosokra, hanem arra figyelt, hogy beleintegessen a kamerába. Nem véletlenül üzent Seixas, s igyekeznek a szervezők is újra meg újra hangsúlyozni a szurkolóknak, hogy ügyeljenek a kerékpárosok biztonságára.