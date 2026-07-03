Reszkető játékvezetők, műfutball, ezt hozta nekünk a VAR
Egészen elképesztő módon, egy labdába rejtett chip megszólalása miatt vették el Horvátország egyenlítő gólját a labdarúgó-világbajnokság tizenhatoddöntőjében a portugál csapat ellen. Sok mindent el tudtunk képzelni, de azt nem, hogy a legjobb 32 között így esik ki a legutóbbi két vb ezüst és bronzérmese. A FIFA szerint nincs itt semmi látnivaló, a VAR tette a dolgát.
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