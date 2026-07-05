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Pufók arcú kislány segítette a wimbledoni csillaghullást, a hazai reménység riválisát éltették

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Kialakultak a nyolcaddöntő párosításai a wimbledoni teniszbajnokság egyéni versenyeiben. Az év harmadik Grand Slam-tornájának szombati játéknapja a nők között számos meglepetést okozott: kiesett a tavalyi finálé két résztvevője, valamint a világranglista második helyezettje is. A férfiaknál biztosan lesz szabadkártyás negyeddöntős a wimbledoni füvön.

Wiszt Péter
2026. 07. 05. 7:09
Grigor Dimitrov (balra) nagy ovációt kapott, hazai rivális vár rá Fotó: AFP/Henry Nicholls
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Női párosban a Williams testvérek nem tudták tovább halasztani a maguk mérkőzését, Serena Williams sérülése miatt azonban kénytelenek voltak visszalépni a küzdelmektől. Magyarként Stollár Fanny van még versenyben, ő az amerikai Asia Muhammad oldalán 16. kiemeltként vasárnap játszik a nyolcaddöntőbe jutásért. Stollár vegyes párosban szintén pályára lép, a horvát Mate Pavic társaként már a nyolc közé kerülés lesz a cél.

Tenisz, wimbledoni nyolcaddöntők, párosítások ágrajz szerint

női egyes:

  • Arina Szabalenka (fehérorosz, 1. kiemelt)–Oszaka Naomi (japán, 14.)
  • Karolína Muchová (cseh, 10.)–Barbora Krejciková (cseh)
  • Jessica Pegula (amerikai, 4.)–Iva Jovic (amerikai, 16.)
  • Belinda Bencic (svájci, 11.)–Coco Gauff (amerikai, 7.)
  • Ashlyn Krueger (amerikai)–Marta Kosztyuk (ukrán, 12.)
  • Jasmine Paolini (olasz, 13.)–Alexandra Eala (Fülöp-szigeteki, 29.)
  • Madison Keys (amerikai, 26.)–Linda Nosková (cseh, 9.)
  • Marie Bouzková (cseh, 21.)–Elise Mertens (belga, 25.)

férfiegyes:

  • Jannik Sinner (olasz, 1.)–Mocsizuki Sintaro (japán)
  • Hubert Hurkacz (lengyel)–Jan-Lennard Struff (német)
  • Félix Auger-Aliassime (kanadai, 3.)–Alejandro Davidovich Fokina (spanyol, 22.)
  • Roman Szafjullin (orosz)–Novak Djokovics (szerb, 7.)
  • Alex de Minaur (ausztrál, 5.)–Flavio Cobolli (olasz, 9.)
  • Grigor Dimitrov (bolgár)–Arthur Fery (brit)
  • Taylor Fritz (amerikai, 6.)–Alekszandr Bublik (kazah, 10.)
  • Jiri Lehecka (cseh, 13.)–Alexander Zverev (német, 2.)

 

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