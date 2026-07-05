Pufók arcú kislány segítette a wimbledoni csillaghullást, a hazai reménység riválisát éltették

Női párosban a Williams testvérek nem tudták tovább halasztani a maguk mérkőzését, Serena Williams sérülése miatt azonban kénytelenek voltak visszalépni a küzdelmektől. Magyarként Stollár Fanny van még versenyben, ő az amerikai Asia Muhammad oldalán 16. kiemeltként vasárnap játszik a nyolcaddöntőbe jutásért. Stollár vegyes párosban szintén pályára lép, a horvát Mate Pavic társaként már a nyolc közé kerülés lesz a cél.
Tenisz, wimbledoni nyolcaddöntők, párosítások ágrajz szerint
női egyes:
- Arina Szabalenka (fehérorosz, 1. kiemelt)–Oszaka Naomi (japán, 14.)
- Karolína Muchová (cseh, 10.)–Barbora Krejciková (cseh)
- Jessica Pegula (amerikai, 4.)–Iva Jovic (amerikai, 16.)
- Belinda Bencic (svájci, 11.)–Coco Gauff (amerikai, 7.)
- Ashlyn Krueger (amerikai)–Marta Kosztyuk (ukrán, 12.)
- Jasmine Paolini (olasz, 13.)–Alexandra Eala (Fülöp-szigeteki, 29.)
- Madison Keys (amerikai, 26.)–Linda Nosková (cseh, 9.)
- Marie Bouzková (cseh, 21.)–Elise Mertens (belga, 25.)
férfiegyes:
- Jannik Sinner (olasz, 1.)–Mocsizuki Sintaro (japán)
- Hubert Hurkacz (lengyel)–Jan-Lennard Struff (német)
- Félix Auger-Aliassime (kanadai, 3.)–Alejandro Davidovich Fokina (spanyol, 22.)
- Roman Szafjullin (orosz)–Novak Djokovics (szerb, 7.)
- Alex de Minaur (ausztrál, 5.)–Flavio Cobolli (olasz, 9.)
- Grigor Dimitrov (bolgár)–Arthur Fery (brit)
- Taylor Fritz (amerikai, 6.)–Alekszandr Bublik (kazah, 10.)
- Jiri Lehecka (cseh, 13.)–Alexander Zverev (német, 2.)
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