Pufók arcú kislány segítette a wimbledoni csillaghullást, a hazai reménység riválisát éltették

Női párosban a Williams testvérek nem tudták tovább halasztani a maguk mérkőzését, Serena Williams sérülése miatt azonban kénytelenek voltak visszalépni a küzdelmektől. Magyarként Stollár Fanny van még versenyben, ő az amerikai Asia Muhammad oldalán 16. kiemeltként vasárnap játszik a nyolcaddöntőbe jutásért. Stollár vegyes párosban szintén pályára lép, a horvát Mate Pavic társaként már a nyolc közé kerülés lesz a cél.

Tenisz, wimbledoni nyolcaddöntők, párosítások ágrajz szerint

női egyes:

Arina Szabalenka (fehérorosz, 1. kiemelt)–Oszaka Naomi (japán, 14.)

Karolína Muchová (cseh, 10.)–Barbora Krejciková (cseh)

Jessica Pegula (amerikai, 4.)–Iva Jovic (amerikai, 16.)

Belinda Bencic (svájci, 11.)–Coco Gauff (amerikai, 7.)

Ashlyn Krueger (amerikai)–Marta Kosztyuk (ukrán, 12.)

Jasmine Paolini (olasz, 13.)–Alexandra Eala (Fülöp-szigeteki, 29.)

Madison Keys (amerikai, 26.)–Linda Nosková (cseh, 9.)

Marie Bouzková (cseh, 21.)–Elise Mertens (belga, 25.)

férfiegyes: