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Törökországban a Fradi NB I-es halasztása és az UEFA büntetése miatt mérgelődnek

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A Ferencváros futballistáit egyénileg nem tartják jobbnak, a csapat fizikai erejéről, fegyelmezettségéről és kompakt játékáról viszont elismerően írnak Törökországban a ma esti, budapesti visszavágó előtt. A Trabzonspor a párharc első mérkőzésén 1-0-ra kikapott a Fradi ellen az Európa-liga-selejtező utolsó körében. Most egyszerre jellemzi önbizalom és óvatosság a török sajtót, amely szerint nehéz dolga lesz Mohamed Szalah csapatának Budapesten.

Szalay Attila
2026. 08. 27. 5:45
Mohamed Szalah játékában bíznak a törökök a Fradi elleni budapesti visszavágón Fotó: HAKAN BURAK ALTUNOZ Forrás: ANADOLU
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A Trabzon.org szerint ezért a visszavágón a fáradtság és a fizikai állapot is fontos tényező lehet: a Ferencváros több időt kapott a regenerációra és a taktikai felkészülésre, míg a törökök a Basaksehir elleni győzelem lendületében bízhatnak.

Utóbbi főként Szalah miatt ad okot az optimizmusra. Az egyiptomi klasszis az első meccsen nem talált be Dibusz Dénes kapujába, a hétvégén azonban duplázott. A török lapok emiatt természetesen a Trabzonspor legfontosabb fegyvereként tekintenek rá a visszavágón.

Fatih Tekke csapata ugyanakkor nem ideális körülmények között érkezett Budapestre. Chibuike Nwaiwu az első mérkőzésen kapott piros lapja miatt eltiltott, Arseniy Batagov, Okay Yokuslu és Tim Jabol-Folcarelli sérült, az új szerzemény, a volt liverpooli Fabinho pedig még nem volt benevezhető erre a meccsre. 

Az UEFA büntetése sújtja a Trabzonsport Budapesten

A török lapokban az is központi téma, hogy a Trabzonspor szurkolói UEFA-büntetés miatt nem lehetnek jelen a budapesti találkozón. Ennek háttere több mint három évre nyúlik vissza. 

Az UEFA még a 2023 februárjában rendezett Basel–Trabzonspor Konferencialiga-mérkőzés után büntette meg a török klubot, mert drukkerei pirotechnikai eszközöket gyújtottak és tárgyakat dobáltak a pályára. A húszezer eurós bírság mellett egy idegenbeli mérkőzésre eltiltották a vendégszurkolókat is, ezt a szankciót azonban kétéves próbaidőre felfüggesztették.

A Trabzonspor szurkolói 2024 augusztusában, a St. Gallen elleni idegenbeli Konferencialiga-meccsen újra nagy mennyiségű pirotechnikai eszközt és petárdát használtak, ami miatt a játékot pedig kétszer is meg kellett szakítani, a rendőrségnek is közbe kellett avatkoznia.

Az UEFA emiatt aktiválta a 2023-ban felfüggesztett büntetést: a Trabzonspor a következő idegenbeli európai kupamérkőzésére nem értékesíthet jegyet saját szurkolóinak. A török csapat azóta nem szerepelt idegenben az európai kupákban, így a szankciót mindeddig nem tudta letölteni. A Trabzonspor így a Groupama Arénában hivatalos vendégszektor és saját táborának támogatása nélkül próbálhatja meg ledolgozni egygólos hátrányát. A mérkőzés ma este 20.30-kor kezdődik.

 

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