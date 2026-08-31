Megvan a magyarázat a Fradit segítő VAR-döntésre, Borbély Lisztesről is ítéletet mondott

Babó Levente a Fradi gyorsaságát dicsérte

A Puskás Akadémia háromból a második hazai bajnokiját veszítette el az idényben, így is maradt 12 ponttal listavezető. A vezetőedző, Babó Levente a vereség ellenére elégedett volt csapata második félidei teljesítményével, szerinte a Fradi játékosainak gyorsasága jelentette a különbséget a kapott góloknál. A lefújás után Colley elvett gólja is szóba került, ezzel kapcsolatban a tréner kijelentette: éppen az az egy gól hiányzott, amit les miatt érvénytelenítettek, de a nyilatkozatáig nem látta a szituációt.

A négy bajnokin hétpontos FTC a csütörtöki győri bajnoki után vasárnap az Újpestet fogadja, a listavezető Puskás Akadémia aznap az utolsó Zalaegerszeg vendége lesz.

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