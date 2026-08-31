FerencvárosLabdarúgó NB IBorbély BalázsLamin ColleyNB I 6. fordulóKristoffer ZachariassenLisztes KrisztiánPuskás AkadémiaNagy Zsolt
magyar

Megvan a magyarázat a Fradit segítő VAR-döntésre, Borbély Lisztesről is ítéletet mondott

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A magyar labdarúgó-bajnokság 6. fordulójának vasárnapi zárásán a Puskás Akadémia 2-1-re kikapott a vendég FTC-től. A három gól a második félidő elején tíz percen belül esett, Kristoffer Zachariassen, Georgij Harutyunjan és Lisztes Krisztián is betalált. Toon Raemaekers ezután kihagyott egy tizenegyest, ám ez is belefért a Ferencvárosnak: Lamin Colley 90. perces gólját utólag érvénytelenítették. Borbély Balázs együttese Győrben folytatja az NB I-et, Babó Levente csapata pedig a vereség ellenére is maradt a tabella élén.

Wiszt Péter
2026. 08. 31. 5:04
Borbély Balázs szerint Lisztes Krisztián, és főleg Bamidele Yusuf jó csere volt
Borbély Balázs szerint Lisztes Krisztián, és főleg Bamidele Yusuf jó csere volt Fotó: Ladóczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Babó Levente a Fradi gyorsaságát dicsérte

A Puskás Akadémia háromból a második hazai bajnokiját veszítette el az idényben, így is maradt 12 ponttal listavezető. A vezetőedző, Babó Levente a vereség ellenére elégedett volt csapata második félidei teljesítményével, szerinte a Fradi játékosainak gyorsasága jelentette a különbséget a kapott góloknál. A lefújás után Colley elvett gólja is szóba került, ezzel kapcsolatban a tréner kijelentette: éppen az az egy gól hiányzott, amit les miatt érvénytelenítettek, de a nyilatkozatáig nem látta a szituációt.

A négy bajnokin hétpontos FTC a csütörtöki győri bajnoki után vasárnap az Újpestet fogadja, a listavezető Puskás Akadémia aznap az utolsó Zalaegerszeg vendége lesz.

NB I, 6. forduló

péntek:

szombat:

vasárnap:

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sitkei Levente
idezojelekegyesült államok

Csillámporos irányítók

Sitkei Levente avatarja

A mostani világban egyes politikusok letértek arról az útról, amikor irányítanak, vezetik a nemzetet egy bizonyos irányban, célokat akarnak elérni. A lényeg a show.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu