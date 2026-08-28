A BL-meneteléshez hasonlítható a Ferencváros bravúrja, Dibusz meg is tette

Dibusz Dénes úgy érzi, egész nyáron nehéz ellenfelekkel kellett harcolnia a Fradinak, amely egyre magasabbra tolta a határait, és így is folyamatosan megugrotta a léceket. – Szakmailag ez az Európa-liga-selejtezős menetelés ez nagyjából nálam oda helyezhető, mint amikor a Bajnokok Ligájába bejutottunk – tette hozzá a kapus.

A főtábla sorsolását pénteken 13 órától rendezik Monacóban, a Ferencváros a második kalapból várja az eseményt.