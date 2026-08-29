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Otthon is négygólos bajnokival nyitott a Liverpool, de aligha így akarta

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Az angol labdarúgó-bajnokság 2. fordulójának szombati játéknapjának nyitányán a Liverpool a Nottingham együttesét fogadta. Dan Ndoye góljával a szünetben a vendégek vezettek 1-0-ra. Egy óra után Alexander Isak egyenlített, de tíz perccel később Morgan Gibbs-White tizenegyesből ismét a Nottinghamet juttatta előnyhöz. Erre is érkezett még válasz, Víctor Munoz mentett pontot Andoni Iraola hazai debütálásán (2-2).

Wiszt Péter
2026. 08. 29. 15:27
Alexander Isak egyenlítése felrázta a Liverpoolt Fotó: AFP/Oli Scarff
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Iraola hazai PL-debütálásán az sem sejtetett túl sok jót, hogy a Nottingham az elmúlt két idényben egyformán úgy nyert bajnokit a Liverpool otthonában, hogy közben gólt sem kapott.

Kerkez Milos sérülésveszélyes helyzetbe is került az első félidőben, de folytatni tudta a játékot a 71. perces lecseréléséig
Kerkez Milos sérülésveszélyes helyzetbe is került az első félidőben, de folytatni tudta a játékot a 71. perces lecseréléséig. Fotó: AFP/Oli Scarff

Gólváltás a cserék előtt, majd jött Munoz

A második játékrész elején szaggatottá vált a játék, egyik kapu sem forgott komoly veszélyben. Andoni Iraola már cseréhez készült, amikor szinte a semmiből egyenlített a Liverpool: Cody Gakpo jobb oldali beadása után Alexander Isak passzolt a félig üresen maradt kapuba (1-1). A spanyol vezetőedző így késletette a cseréket, és amikor újból nekikészült volna, tizenegyest kapott a Nottingham: Alisson ütötte el Neco Williams lábát. A büntetőt Gibbs-White magabiztosan értékesítette (1-2). 

Ekkor már tényleg jöhetett a hármas harmas, majd pár perccel később egy kettős csere, Kerkez is elhagyta a pályát. Végül egy olyan játékos volt a megmentő, aki kezdett: 

a 82. percben Wirtz passzából Munoz estében bombázta a labdát a felsőléc segítségével a kapuba – a spanyol támadó először volt eredményes a Liverpool színeiben (2-2).

A hajrában Szoboszlai szabadrúgásból tekert centiméterekkel a kapu mellé, és később már egyik oldalon sem akadt igazán nagy helyzet. A Liverpool két döntetlennel kezdte a ajnokságot, amelyet pénteken az újonc Ipswich otthonában folytat.

Premier League, 2. forduló:

péntek:

szombat:

  • Liverpool–Nottingham 2-2
  • Bournemouth–Everton 16.00
  • Coventry–Hull 16.00
  • Tottenham–Newcastle 18.30

vasárnap:

  • Chelsea–Brighton 15.00
  • Leeds–Brentford 15.00
  • Sunderland–Fulham 15.00
  • Manchester United–Ipswich 17.30

hétfő:

  • Aston Villa–Arsenal 21.00

 

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