Otthon is négygólos bajnokival nyitott a Liverpool, de aligha így akarta

Iraola hazai PL-debütálásán az sem sejtetett túl sok jót, hogy a Nottingham az elmúlt két idényben egyformán úgy nyert bajnokit a Liverpool otthonában, hogy közben gólt sem kapott.

Kerkez Milos sérülésveszélyes helyzetbe is került az első félidőben, de folytatni tudta a játékot a 71. perces lecseréléséig. Fotó: AFP/Oli Scarff

Gólváltás a cserék előtt, majd jött Munoz

A második játékrész elején szaggatottá vált a játék, egyik kapu sem forgott komoly veszélyben. Andoni Iraola már cseréhez készült, amikor szinte a semmiből egyenlített a Liverpool: Cody Gakpo jobb oldali beadása után Alexander Isak passzolt a félig üresen maradt kapuba (1-1). A spanyol vezetőedző így késletette a cseréket, és amikor újból nekikészült volna, tizenegyest kapott a Nottingham: Alisson ütötte el Neco Williams lábát. A büntetőt Gibbs-White magabiztosan értékesítette (1-2).

Ekkor már tényleg jöhetett a hármas harmas, majd pár perccel később egy kettős csere, Kerkez is elhagyta a pályát. Végül egy olyan játékos volt a megmentő, aki kezdett:

a 82. percben Wirtz passzából Munoz estében bombázta a labdát a felsőléc segítségével a kapuba – a spanyol támadó először volt eredményes a Liverpool színeiben (2-2).

A hajrában Szoboszlai szabadrúgásból tekert centiméterekkel a kapu mellé, és később már egyik oldalon sem akadt igazán nagy helyzet. A Liverpool két döntetlennel kezdte a ajnokságot, amelyet pénteken az újonc Ipswich otthonában folytat.