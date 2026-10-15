A csehek szerint csak keresi önmagát az FTC-nél az NB I második legértékesebb játékosa

Birmancsevics szombaton a 73. percben állt be a Debrecen elleni hazai bajnokin (1-1), és eddig egyetlen NB I-es mérkőzésen sem kezdett, így a cikk azt állítja, hogy még nem tudott kellőképpen beilleszkedni Borbély csapatába, és a Viktoria Plzen ellen sem várható a kezdőcsapatba.

– A gyors szélsőtől nagy jövőt vártak, és sokan úgy gondolták, hogy a Sparta lehet neki az ugródeszka egy még nagyobb klub felé – áll a cikkben. – Az elvárások magasak, hiszen egy szerb válogatott játékosról van szó, aki elvileg pályafutása legjobb éveiben jár.

Sokakat meglepett, hogy éppen a Ferencvárost választotta.

A gyors szélsőnek most elsősorban a Fradi szurkolóit kell meggyőznie arról, hogy továbbra is rendelkezik a szükséges támadóképességekkel. Emellett az edző felé is bizonyítania kell, hogy helye van a kezdőcsapatban. Ha lehetőséget kap a Viktoria Plzen ellen, minden bizonnyal szeretné ezt már ma este, a Groupama Arénában megtenni – írta a szerző Budapestről.

A Fradi a legutóbbi hét hazai összecsapásából egyet sem vesztett el cseh rivális ellen. Birmancsevics is tehet arról, hogy ez a sorozat csütörtökön folytatódjon, elvégre eddigi kilenc találkozása során 2024 májusában és tavaly szeptemberben is szerzett már gólt a Viktoria Plzen ellen. Ahogyan az idézett cikk címe is kérdezte: „Kérdőjelek a Sparta egykori sztárja körül: Birmancsevics Magyarországon keresi önmagát – a Plzen ellen megtörhet a jég?”