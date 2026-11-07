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Dárdai Bence szokatlan visszatérése Berlinbe, ahol bátyjáról jó hírt is közöltek

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Magyaros rangadót rendeznek a másodosztályú német labdarúgó-bajnokság 11. fordulójában. A Bundesliga 2. szombati játéknapján az éllovas Hertha BSC a harmadik helyen álló VfL Wolfsburg csapatát fogadja Berlinben. Dárdai Márton és Dárdai Bence közül mindkettőnek van némi esélye arra, hogy pályára lépjen – első alkalommal tennék ezt meg egymás ellen.

Wiszt Péter
2026. 11. 07. 5:30
Dárdai Bence szokatlan visszatérése Berlinbe, ahol bátyjáról jó hírt is közöltek
Dárdai Bence Wolfsburg-mezben térhet vissza a Hertha BSC otthonába Fotó: NurPhoto via AFP/Ulrik Pedersen

Dárdai Bence ismét Berlinben, de már Wolfsburg-játékosként

Szintén ott lehet a berlini stadionban Dárdai Bence, ellenfélként először. A támadó középpályás 2024 nyarán épp nevelőegyesületétől, a Herthától igazolt Wolfsburgba, ahol nagyszerűen alakult az első éve: 21 Bundesliga-találkozón játszott, gólt és gólpasszokat is jegyzett. Tavaly debütált – sőt, három mérkőzésen is pályára lépett – a nemzeti csapatban, mielőtt szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt megtörtént a baj: egyik térdében elszakadt a keresztszalag.

Németországban és Magyarországon is készült a visszatérésre a húszéves futballista, aki tíz hónap után egy Német Kupa-mérkőzésen kapott újra lehetőséget. 

Noha azóta egyszer sem kezdett, további öt összecsapáson is beállt csereként. 

Tobias Strobl vezetőedző ráadásul egyre nagyobb bizalmat mutat az irányába, ugyanis múlt héten a vesztes kupatalálkozón és a győztes bajnokin is számított Dárdai Bencére.

A Herha BSC és a VfL Wolfsburg legutóbb 2023 májusában, a berliniek eddigi utolsó Bundesliga-bajnokiján találkoztak egymás ellen tétmérkőzésen.
A Herha BSC és a VfL Wolfsburg legutóbb 2023 májusában, a berliniek eddigi utolsó Bundesliga-bajnokiján találkoztak egymás ellen tétmérkőzésen. Fotó: DPA via AFP/Swen Pfortner

A Hertha BSC az előző hat hazai bajnokijából egyet sem nyert meg a VfL Wolfsburg ellen, igaz, azokat mind az élvonalban játszották egymással a csapatok. A másodosztályban ezt megelőzően 1997-ben csaptak össze utoljára, az akkori idény végén mindketten feljutottak, majd hosszú éveket töltöttek el a Bundesligában. A jelenlegi forma alapján erre most, 29 évvel később is megvan az esély, és akár egy magyar testvérpár is szerepet vállalhat ebben.

A legutóbbi egymás elleni bajnokijuk:

 

német fociDárdai MártonBundesliga 2.DÁRDAI BENCEVfL WolfsburgHertha BSCSzóljon hozzá!

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