Dárdai Bence szokatlan visszatérése Berlinbe, ahol bátyjáról jó hírt is közöltek

Dárdai Bence ismét Berlinben, de már Wolfsburg-játékosként

Szintén ott lehet a berlini stadionban Dárdai Bence, ellenfélként először. A támadó középpályás 2024 nyarán épp nevelőegyesületétől, a Herthától igazolt Wolfsburgba, ahol nagyszerűen alakult az első éve: 21 Bundesliga-találkozón játszott, gólt és gólpasszokat is jegyzett. Tavaly debütált – sőt, három mérkőzésen is pályára lépett – a nemzeti csapatban, mielőtt szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt megtörtént a baj: egyik térdében elszakadt a keresztszalag.

Németországban és Magyarországon is készült a visszatérésre a húszéves futballista, aki tíz hónap után egy Német Kupa-mérkőzésen kapott újra lehetőséget.

Noha azóta egyszer sem kezdett, további öt összecsapáson is beállt csereként.

Tobias Strobl vezetőedző ráadásul egyre nagyobb bizalmat mutat az irányába, ugyanis múlt héten a vesztes kupatalálkozón és a győztes bajnokin is számított Dárdai Bencére.

A Herha BSC és a VfL Wolfsburg legutóbb 2023 májusában, a berliniek eddigi utolsó Bundesliga-bajnokiján találkoztak egymás ellen tétmérkőzésen. Fotó: DPA via AFP/Swen Pfortner

A Hertha BSC az előző hat hazai bajnokijából egyet sem nyert meg a VfL Wolfsburg ellen, igaz, azokat mind az élvonalban játszották egymással a csapatok. A másodosztályban ezt megelőzően 1997-ben csaptak össze utoljára, az akkori idény végén mindketten feljutottak, majd hosszú éveket töltöttek el a Bundesligában. A jelenlegi forma alapján erre most, 29 évvel később is megvan az esély, és akár egy magyar testvérpár is szerepet vállalhat ebben.