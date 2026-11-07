Kovács Katalin és a kormány megegyezett, ezzel éles vita érhet véget

Kovács Katalin szintén vitatta a kivételezésre utaló állításokat. Kiemelte, hogy az akadémia nem csupán kajak-kenu utánpótlás-nevelést végez, hanem sporttudományi, teljesítménydiagnosztikai és oktatási feladatokat is ellát, többek között gyermekek úszásoktatását biztosítja. Jelezte, hogy készek a teljes körű átvilágításra.

A konfliktus októberben újabb fordulatot vett, amikor eltávolították Kovács Katalin nevét a sukorói sportkomplexum homlokzatáról. Az NSÜ akkori tájékoztatása szerint ezt maga az olimpiai bajnok kérte, a felirat pedig az akadémia által bérelt csónakházra kerül át.

A Kovács Katalin nevét viselő a sportközpontot átnevezik

Kálnoki-Kiss Attila most azt is bejelentette, hogy az új szerződés előkészítésével párhuzamosan kezdeményezték a sukorói létesítmény olimpiai sportközponttá minősítését és átnevezését.

A komplexum a jövőben Velencei-tavi Olimpiai és Paralimpiai Központ néven működhet, de erről még nem született végleges döntés, jelenleg az érintett sportszervezetek visszajelzéseit várják.

Az államtitkár szerint a mostani megállapodás a felek konstruktív együttműködését mutatja, és biztosítja az elsősorban utánpótláskorú sportolók zavartalan felkészülését, miközben a létesítmény a jövőben a magyar sport szélesebb körét szolgálhatja.

A szerződés aláírásával a létesítményhasználat körüli vita egyik legfontosabb gyakorlati kérdése rendeződött, az új működési feltételek hosszabb távú hatásai azonban csak később lesznek megítélhetők.