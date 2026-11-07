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Kovács Katalin és a kormány megegyezett, ezzel éles vita érhet véget

Kovács Katalin és a kormány megegyezett, ezzel éles vita érhet véget

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Hosszú hónapok vitája után új bérleti szerződést kötöttek a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémiával – jelentette be Kálnoki-Kiss Attila sportért felelős államtitkár. A megállapodás szerint a háromszoros olimpiai bajnok akadémiája a csónaktárolóba kerül, miközben a sportkomplexum új nevet és olimpiai sportközponti besorolást kaphat. Az egyezséget komoly konfliktus előzte meg, amelyben a jelenlegi és a korábbi sportállamtitkár, valamint Kovács Katalin is élesen bírálta a másik fél álláspontját.

Szalay Attila
2026. 11. 07. 11:40
Kovács Katalin, a magyar sport háromszoros olimpiai bajnok legendája
Kovács Katalin, a magyar sport háromszoros olimpiai bajnok legendája Fotó: Földi D. Attila

Kovács Katalin szintén vitatta a kivételezésre utaló állításokat. Kiemelte, hogy az akadémia nem csupán kajak-kenu utánpótlás-nevelést végez, hanem sporttudományi, teljesítménydiagnosztikai és oktatási feladatokat is ellát, többek között gyermekek úszásoktatását biztosítja. Jelezte, hogy készek a teljes körű átvilágításra.

A konfliktus októberben újabb fordulatot vett, amikor eltávolították Kovács Katalin nevét a sukorói sportkomplexum homlokzatáról. Az NSÜ akkori tájékoztatása szerint ezt maga az olimpiai bajnok kérte, a felirat pedig az akadémia által bérelt csónakházra kerül át.

A Kovács Katalin nevét viselő a sportközpontot átnevezik

Kálnoki-Kiss Attila most azt is bejelentette, hogy az új szerződés előkészítésével párhuzamosan kezdeményezték a sukorói létesítmény olimpiai sportközponttá minősítését és átnevezését.

A komplexum a jövőben Velencei-tavi Olimpiai és Paralimpiai Központ néven működhet, de erről még nem született végleges döntés, jelenleg az érintett sportszervezetek visszajelzéseit várják.

Az államtitkár szerint a mostani megállapodás a felek konstruktív együttműködését mutatja, és biztosítja az elsősorban utánpótláskorú sportolók zavartalan felkészülését, miközben a létesítmény a jövőben a magyar sport szélesebb körét szolgálhatja.

A szerződés aláírásával a létesítményhasználat körüli vita egyik legfontosabb gyakorlati kérdése rendeződött, az új működési feltételek hosszabb távú hatásai azonban csak később lesznek megítélhetők.

 

Kovács Katalin Nemzeti Kajak-kenu AkadémiaKovács KatalinKálnoki Kis AttilaSukoróKomment 1

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