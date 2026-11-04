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Luis Enrique kifakadt Gulácsiék kiütése után egy új szabály miatt: „Ez egy vicc!”

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Hiába ütötte ki 6-0-ra a Paris Saint-Germain a Villarrealt a Bajnokok Ligájában kedd este, Luis Enrique a lefújás után keményen nekiment a játékvezetőknek. A párizsiak vezetőedzője azon háborodott fel, hogy csapata egy hármas csere lebonyolítása miatt átmenetileg kilenc emberrel maradt a pályán. Luis Enrique szerint elfogadhatatlan egy ilyen helyzet, a Gulácsi Péterék elleni kiütéses győzelem jelentőségét pedig igyekezett visszafogni.

Szalay Attila
2026. 11. 04. 8:05
Luis Enrique kifakadt Gulácsiék kiütése után egy új szabály miatt: „Ez egy vicc!”
A PSG edzője nekiment a játékvezetőknek Fotó: FRANCK FIFE Forrás: AFP

Luis Enrique szerint a 6-0 még semmit sem ér a BL-ben

A spanyol szakember a mérkőzés értékelésekor kiemelte a PSG hatékonyságát, valamint azt, hogy játékosai a nagy előny ellenére sem vettek vissza.

– Nem hiszem, hogy lenne olyan csapat a világon, amely három bekapott gól után, nyolc perc alatt ne került volna hasonló nehézségekbe. Ilyenkor nagyon nehéz talpra állni – fogalmazott a Villarreal összeomlásáról.

A kiütéses győzelem kapcsán pedig meglepően visszafogottan fogalmazott.

– Ez semmit sem ér. Madridban csak egyetlen bajnok lesz. Az elmúlt két idényben nem jutottunk be az első nyolc közé az alapszakaszban, mégis megnyertük a sorozatot. Februárban és márciusban kell majd megmutatnunk, mire vagyunk képesek – jelentette ki Luis Enrique az egyenes kieséses szakasz kezdetére utalva.

Bajnokok Ligája, 4. forduló, keddi eredmények:

Sahtar Donyeck–Sporting CP 0-1
Galatasaray–Stuttgart 2-0
Atlético Madrid–Bayern München 0-2
Barcelona–Aston Villa 3-0
Feyenoord–Inter 0-3
Bodø/Glimt–Lille 0-0
LASK–Slovan Bratislava 4-0
Manchester United–AS Roma 3-2
Villarreal–PSG 0-6

 

 

Luis EnriqueGulácsi PéterPSGBajnokok LigájaVillarrealSzóljon hozzá!

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