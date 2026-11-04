Luis Enrique kifakadt Gulácsiék kiütése után egy új szabály miatt: „Ez egy vicc!”

Luis Enrique szerint a 6-0 még semmit sem ér a BL-ben

A spanyol szakember a mérkőzés értékelésekor kiemelte a PSG hatékonyságát, valamint azt, hogy játékosai a nagy előny ellenére sem vettek vissza.

– Nem hiszem, hogy lenne olyan csapat a világon, amely három bekapott gól után, nyolc perc alatt ne került volna hasonló nehézségekbe. Ilyenkor nagyon nehéz talpra állni – fogalmazott a Villarreal összeomlásáról.

A kiütéses győzelem kapcsán pedig meglepően visszafogottan fogalmazott.

– Ez semmit sem ér. Madridban csak egyetlen bajnok lesz. Az elmúlt két idényben nem jutottunk be az első nyolc közé az alapszakaszban, mégis megnyertük a sorozatot. Februárban és márciusban kell majd megmutatnunk, mire vagyunk képesek – jelentette ki Luis Enrique az egyenes kieséses szakasz kezdetére utalva.