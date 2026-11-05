Elmaradt a várt csata, Milák Kristóf rekordja továbbra is él

A vártnál simább volt Márton Richárd és Antal Dávid párharca 200 pillangón az ob-n

A csütörtök esti program a 200 méteres pillangóúszással indult. A férfiaknál 2015 óta Cseh László tartja az országos csúcsot (1:49,00 perc) ebben a számban, ennek megdöntéséhez a 2022-es ob-n Milák Kristóf közel járt. Kétszeres olimpiai bajnokunk azóta egyszer sem indult el a távon, és ezt Márton Richárd használta ki: a Budapesti Honvéd SE versenyzője az elmúlt három évben egyaránt megnyerte ezt a számot. Az idén Eb-ezüstérmes Márton négy éve 1:51,10 p-cel lett második az ob-n, majd sorrendben 1:56,54 p, 1:54,74 p és 1:52,18 p volt a három győztes ideje. Tavaly a 2008-as születésű Antal Dávid volt a legközelebb hozzá, és idén is úgy tűnt, hogy a Bátori Sárkány ÚE tinédzsere lesz Márton Richárd fő kihívója, hiszen a délelőtti előfutamban 27 ezred választotta el őket egymástól.

Az esti döntőben aztán Márton bizonyított, rajt-cél győzelmet aratva a vártnál nagyobb különbséggel, bő egy testhosszal, 1:52,76 perces időeredménnyel ismét aranyérmes lett.

Másodikként végül új egyéni csúccsal Kocsu Anton csapott célba (1:54,26 p), két századdal megelőzve a bronzérmes Antal Dávidot, aki nem tudta megközelíteni Milák U18-as magyar rekordját (1:52,02 p).

Márton és Antal szombaton 100 méteres pillangóúszásban is összecsaphatnak még egymással a kaposvári ob-n.