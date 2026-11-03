Varga és Sallai visszatér, Szoboszlai lemarad a csoportdöntőről?

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Kedden Marco Rossi kihirdeti a magyar labdarúgó-válogatott keretét a novemberi Nemzetek Ligája-mérkőzésekre. Bár a sorozat korábbi meccseinek néhány fontos magyar szereplője sérülés miatt biztosan hiányzik majd a névsorból, a magyar válogatott összességében jobban jár azzal, hogy jelen állás szerint ezúttal Varga Barnabás, Sallai Roland és Callum Styles is bevethető. A sérüléseken túl a sárga lapok is alakíthatják majd Rossi döntéseit, az elmúlt hetekben sérülésekkel küzdő Szoboszlai Dominik is eltiltásveszélyben.

Koczó Dávid
2026. 11. 03. 5:20
Varga és Sallai visszatér, Szoboszlai lemarad a csoportdöntőről?
Minden bizonnyal Sallai Roland és Varga Barnabás is visszatér a magyar válogatott keretébe Fotó: Polyák Attila

A legutóbb meghívott játékosok közül azonban Tóth Milán mellett Bárány Donát is megsérült, bár ő épp visszatért néhány perc erejéig a holland ADO Den Haag legutóbbi bajnokiján. Szalai József és Jurek Gábor egészséges, de a kirobbanó idény eleji forma, ami másfél hónapja meghívót ért nekik, tovaszállt, egyikük sem szerzett NB I-es gólt, amióta bemutatkozott a magyar válogatottban.

Németh András már felzárkózott melléjük a góllövőlista élmezőnyébe, de a Puskás Akadémia támadója esetében kérdéses, hogy ez elég-e ahhoz, hogy a korábban őt rendkívül nyíltan kritizáló Rossi újra számításba vegye. 

Kovács Bendegúz meghívása valószínűbbnek tűnik: ha alapemberré nem is vált az AZ Alkmaarban a legutóbbi válogatottszünet óta, két Európa-liga-meccsen kezdett, s a holland élvonalban is minden fordulóban kapott legalább néhány percet.

 A közelmúltban bevetettek közül érdemes még megemlíteni Gruber Zsombort, aki alapember lett a belga élvonalbeli La Louviere-ben, bár a gólokat ő sem gyártja.

Marco Rossi és a Nagy-dilemma

Ellenben Callum Styles balhátvédként igen: a múlt héten már a harmadik találatát jegyezte az angol másodosztályban a feljutásért küzdő West Bromwichban. Styles visszatérése papírformának tűnik, a nagyobb kérdés az, hogy Rossi hogy dönt Nagy Zsoltról.

A Puskás Akadémia játékosa korábban stabil tagja volt Rossi keretének, szeptemberben viszont csak Styles sérülése után ugrott be, ehhez képest két meccsen kezdett, ráadásul a két győztes meccsen. Alapesetben Kerkez Milos az első számú balhátvéd, de Nagy balszélsőként, Styles középpályásként is számításba vehető, azaz akár mindhárman a keretben lehetnek.

Szoboszlai lemaradhat a magyar válogatott sorsdöntő meccséről

Ha a magyar válogatott első novemberi meccsén, Grúziában pontot szerez, a záráson, Észak-Írország ellen a csoportelsőségért és azzal együtt a közvetlen feljutásért fog játszani.

Miután Szoboszlai Dominik sérülését követően vasárnap visszatért a Liverpoolba, az ő meghívása sem lehet kérdéses. A magyar válogatott csapatkapitánya viszont azon futballisták közé tartozik, akik egy grúziai sárga lappal eltiltás miatt hagynák ki az északírek elleni hazai meccset.

Szoboszlai egyáltalán nem az egyetlen ilyen játékos, szintén eltiltásveszéllyel számolhat

  • Willi Orbán
  • Lukács Dániel 
  • Schäfer András
  • Vitális Milán
  • Csongvai Áron
  • Tóth Rajmund
  • Bárány Donát
  • Szűcs Tamás

Igaz, a már említett Bárány mellett Szűcs is sérüléssel bajlódik, a többiek viszont várhatóan szerepelnek majd Marco Rossi novemberi keretében, grúziai játékuk esetén viszont lehetőségeikhez mérten óvatosnak kell lenniük.

 

magyar labdarúgó válogatottVarga BarnabásMarco RossiSzoboszlai DominikSallai RolandSzóljon hozzá!

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