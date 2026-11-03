Varga és Sallai visszatér, Szoboszlai lemarad a csoportdöntőről?

A legutóbb meghívott játékosok közül azonban Tóth Milán mellett Bárány Donát is megsérült, bár ő épp visszatért néhány perc erejéig a holland ADO Den Haag legutóbbi bajnokiján. Szalai József és Jurek Gábor egészséges, de a kirobbanó idény eleji forma, ami másfél hónapja meghívót ért nekik, tovaszállt, egyikük sem szerzett NB I-es gólt, amióta bemutatkozott a magyar válogatottban.

Németh András már felzárkózott melléjük a góllövőlista élmezőnyébe, de a Puskás Akadémia támadója esetében kérdéses, hogy ez elég-e ahhoz, hogy a korábban őt rendkívül nyíltan kritizáló Rossi újra számításba vegye.

Kovács Bendegúz meghívása valószínűbbnek tűnik: ha alapemberré nem is vált az AZ Alkmaarban a legutóbbi válogatottszünet óta, két Európa-liga-meccsen kezdett, s a holland élvonalban is minden fordulóban kapott legalább néhány percet.

A közelmúltban bevetettek közül érdemes még megemlíteni Gruber Zsombort, aki alapember lett a belga élvonalbeli La Louviere-ben, bár a gólokat ő sem gyártja.