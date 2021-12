– Amikor először láttam őt, egy népdalt énekelt a főiskolán. Én már ekkor egy nagyon nagy színésznőt láttam. Én beleszerettem, aztán az osztálytársak is beleszerettek, és az ország is beleszeretett. Részemről első hallásra szerelem volt – vallotta be a Librettó stúdiójában a Nemzet Színésze, aki Törőcsik Mari második férje volt. Bár házasságuk nyolc év után felbomlott, szoros barátságuk mindvégig megmaradt. – Mindig hívtuk egymást telefonon. Nem hiszem el, hogy nincs többet, az az érzésem, hogy most csak hanyagságból nem hívom, de ő van – mondta, felidézve kapcsolatukat Törőcsik Mari születésnapja kapcsán az M5 kulturális csatorna műsorában.

Borítókép: Bodrogi Gyula (Fotó: MTVA/Zih Zsolt)