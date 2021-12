Chuck Norris üzent a magyaroknak

Az idén 25. jubileumát ünneplő Bapitista Szeretetszolgálat híre külföldre is eljutott. Chuck Norris – aki maga is baptista – három éve került kapcsolatba a hazai intézménnyel, amikor is a meghívásukra Magyarországra érkezett. A világsztár azóta is támogatja a szeretetszolgálatot.