Grandiózus karácsonyfát állítottak II. Erzsébet királynőnél

A Teljes ünnepi pompájában ragyog a Windsori kastély, melyről friss fotókkal számolt be a királynő hivatalos Instagram oldala.

A legszebb és leggrandiózusabb eleme az ünnepi dekorációnak ezúttal is a Szent György teremben felállított hat méter magas fenyő, mely a Windsor Great Parkból került idén is kiválasztásra. A People magazin szerint a fenyő már Viktória királynő uralkodása alatt is a parkban állt. Idén is a tükrös,- és üvegdíszek, bársonyos gömbök tették még fenségesebbé az egyébként is gyönyörű fenyőfát.

A terem sokak számára ismerős lehet, hiszen itt tartotta az esküvője utáni fogadását Harry herceg és Meghan hercegné, valamint az első fotók is itt készültek fiukról, Archie-ról.

A palota egyébként lehetőséget nyújt a látogatók számára, hogy január 31-ig megtekintsék Windsort teljes ünnepi pompájában, és az ablakokból talán még a királynőt is ellehet csípni kutyasétáltatás közben.