A lánybanda másik három tagja, Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinnock és Jade Thirlwall már júliusban kifizették zenésztársukat, de csak most vált nyilvánossá az összeg: Nelson több mint hárommillió fontot, nagyjából 1,3 milliárd forintot kapott, ennyit ért a részesedése a zenekar mögött álló cégekben.

A The Sun szerint Nelson a Little Mix turnéit szervező Eternal Magic Touringból 1,9 millió fonttal lett gazdagabb, de még 1,2 millió fontot kapott a zenei és reklámszerződéseket kezelő Eternal Dance Mediából is.

Borítókép: Little Mix (Fotó: MTI/EPA/Kerim Okten)