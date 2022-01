Eddig bírta a kommentáradatot az egykori szépségkirálynő új barátja

Soha akkora médiaérdeklődés nem övezte Varga Márk, azaz G.w.M létezését és munkásságát, mint amióta kiderült, hogy egy párt alkot a 2014-es Miss World Hungary győztesével,Kulcsár Edinával.

A rapperről azt is megírták, hogy korábban nagyon rossz anyagi körülmények között élt, kenyérre is alig futotta neki, a tehetség és a szorgalom viszont utat tört magának, és G.w.M most már menő sportautóval furikázik a városban, a lányának pedig vett egy ötvenmilliós lakást, hogy megalapozza a jövőjét.

G.w.M eddig bírta a róla szóló kommentáradatot, az Instagramon fakadt ki.

„Az anyagi dolgokhoz senkinek semmi köze! Van egy közmondás: Minden ember a saját szintjén nyomorog! De egyet mindenki biztosra vehet! Ahogyan eddig is, úgy ezután is a tőlem telhető maximális támogatást fogom nyújtom a családomnak! Normális általános normák alapján felépített életet élek. Sőt még hitelem is van, mint ahogyan sokan másoknak is, hiszen nem Hollywoodban vagyok rapsztár! Rengeteget dolgozom 0–24-ben mint producer, mint előadó, mint produkciós kiadó tulajdonosa és mint üzletember. Kérek mindenkit, tartsa tiszteletben a családomat, és hagyja mindenki békén őket/minket, és a mi dolgainkat, hogy egy még kiegyensúlyozottabb és még jobb viszony kialakításán tudjunk dolgozni! Üdvözlettel: G.w.M”

– írta a rapper maximális udvariassággal az Instagramon, egy fotó kíséretében, amin épp egy luxusautóban ücsörög.

Borítókép: YouTube/képernyőfotó