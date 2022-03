Dér Heni gyermekkorának nehéz időszakáról mesélt

Az énekesnő élete minden fontos pontjánál A-, B- és C forgatókönyvvel készül, így van ez a mostani helyzetben is. Mint ahogy nagyon sokan, ő is eljátszott a gondolattal: mit tenne, ha hazánkban is fegyverek ropognának. Egy háborút már átélve, édesanyaként teljesen másképp gondolkodik, mint a férje…

Anyukám most, az ukrán helyzet kapcsán meséli, hogy a délszláv háborúban folyamatosan gyomoridege volt, sírt éjszakákon át, amikor tőlünk 20 km-re bombáztak. Apukámnak is be kellett volna vonulnia katonának, ám nem tette meg, néha bujkált emiatt, de én erről akkor nem is tudtam semmit. Viszont ennek köszönhetem, hogy nem apa nélkül kellett léteznünk egy háborúban… Ők rengeteget tettek értünk és sokat féltek, de nekünk nem mutatták. Egy stabil, nyugodt attitűdöt képviseltek, és mi, a gyerekek is így szocializálódtunk; ezt nagyon köszönöm nekik. Gondolatban már én is felkészültem a legrosszabbra, megnéztem a helyeket a térképen, hogy hol lesz érdemes letelepedni, ha menni kell. A férjem nem értette, hogy miért így gondolkodom. Hangsúlyozom: nem az a célom, hogy elinduljunk a nagyvilágba, de mivel már átéltem hasonló helyzetet, tudom, hogy miről beszélek

– teszi hozzá Dér Heni.

