Cannes legnagyobb elismerését kapta meg Tom Cruise

Pierre Lescure, a fesztivál elnöke a vetítés kezdete előtt, meglepetésként jelentette be a díjat. A tiszteletbeli Arany Pálmát mindeddig csak tucatnyian kapták meg. A közönség állva tapsolta meg a díjat a kezében szorongató Cruise-t.

Az 59 éves filmsztárt már a fesztiválpalotához vezető vörös szőnyegnél is tömegek fogadták. A filmje cannes-i premierjéhez időzítve pedig a francia és amerikai zászló színeit egyaránt idéző piros, fehér és kék füstöt eregető vadászgép-kötelék is elrepült a tengerparti város felett.

Cruise-zal, aki három évtized után először tért vissza a fesztiválra, interjú is készült a vetítés előtt, melynek során a filmezés iránti elkötelezettségéről beszélt. Felidézte, hogy egyik meghatározó élménye volt 18 évesen az 1981-ben készült Takarodó című film, amelyben George C. Scott-tal játszott. Később egy kérdésre válaszolva azt is elmondta: egy pillanatig sem kísértette meg a gondolat, hogy május 27-től a mozikban látható filmjét valamelyik streaming-szolgáltatásban forgalmazza.