Bodrogi Gyula üzent az érte aggódóknak: Jól vagyok!

„Évtizedes szokásom a keresztrejtvényfejtés, mellette pedig régi filmeket, ismétléseket nézek a televízióban. Sokat sétálgatok, és már a szerepeimet is elővettem, készülök az őszi színházi évadra” – mondja Bodrogi Gyula, aki reméli, az egészségi állapota megengedi, hogy visszatérhessen a József Attila Színházba. Ő is megijedt, amikor még májusban rosszul lett, és azt is tudja, kinek köszönheti, hogy a gyógyulás útjára lépett:

Dr. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora régi barátom, igazi csodát művelt. Neki köszönhetem, hogy javulok, meg a drága feleségemnek, Angélának, aki állandóan mellettem van.